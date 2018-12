Sezona zahájena. Ve Špindlerově Mlýně se už lyžuje

V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn začala v sobotu lyžařská sezona, zájemcům nabídlo modrou sjezdovku ve Svatém Petru o délce asi 2,7 kilometru. Areál se tak připojil k Černé hoře u Janských Lázní a k Malé Úpě na hřebenu Krkonoš, kde se lyžovalo už minulý víkend. Od pátku 7. prosince rozšířil nabídku lyžování v Královéhradeckém kraji také areál v Mladých Bukách na Trutnovsku, kde se lyžuje na hlavní sjezdovce v délce 650 metrů a mělo by se tam lyžovat i během příštího týdne.

Na modré sjezdovce ve Špindlerově Mlýně leží okolo 40 centimetrů technického sněhu. "Přijelo několik stovek lidí. V horní části kopce mrzne, tam je sníh tvrdý. Vypadá to, že se ochlazuje, poletovaly tady i vločky," řekl ředitel skiareálu René Hroneš. Parkování je možné na centrálním parkovišti u Hromovky. Lyžaři se do Svatého Petra a zpět dostanou lanovkou Hromovka.

Na dnešek je k zahájení sezony připraven i slavnostní program nazvaný Špindl Ski Opening. Na odpoledne je také připraven koncert skupiny Děda Mládek Illegal Band a poté Support Lesbiens. "Po víkendu bychom chtěli sjezdovku opět zavřít, začít zasněžovat a přichystat se na další víkend a postupně na vánoční svátky. Pokud vyjde předpověď, tak bychom chtěli nabídku na příští víkend rozšířit. Má sněžit," řekl Hroneš.

V Královéhradeckém kraji by dnes mělo být oblačno, dopoledne přechodně polojasno, místy přeháňky nebo déšť, četnější na horách. Nad 700 metrů, později nad 900 metrů, by podle předpovědi měly padat srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi pěti až osmi stupni Celsia, v tisíci metrech na horách kolem jednoho stupně nad bodem mrazu. Meteorologové varují přes silným větrem, který by měl foukat na horách přes 70 kilometrů v hodině. Kvůli silnému větru nejede od rána horní úsek lanovky na Sněžku.

Jako první v Krkonoších zahájilo sezonu v pátek 30. listopadu středisko Černá hora, které spadá do SkiResortu Černá hora - Pec. Lyžaři mají na Černé hoře k dispozici 500 metrů horního úseku sjezdovky Anděl s asi 40 až 50 centimetry technického sněhu. K vleku Anděl na vrcholu Černé hory se lyžaři dostanou kabinovou lanovkou z Janských Lázní.

Skiareál Pomezky v Malé Úpě na hřebenech Krkonoš nabízí od minulého víkendu lyžařům spodních 500 metrů sjezdovky Lesní Hřeben s asi 25 centimetry technického sněhu a dětský vlek. Letošní zimní sezona začala v Krkonoších o dva týdny později než loni.