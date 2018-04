Skautů je více a více. Počet stoupl za posledních 12 let o třetinu

Zhruba o třetinu vzrostl od roku 2006 počet skautů. V současnosti je jich 60 522. Za poslední rok byl nárůst členů českého skauta nejvyšší, a to přibližně o 2700. Nejvíc skautů přibylo v poměru k počtu členů v Ústeckém kraji, a to asi o desetinu. Nejméně je skautů v Karlovarském kraji, který je jediným v ČR, kde jich proti loňsku ubylo. Vyplývá to ze statistik Junáka - Českého skauta, které sdělila jeho mluvčí Barbora Trojak.

Po celé ČR je 2148 skautských oddílů, na jejichž fungování se podílí zhruba 7 tisíc dospělých dobrovolníků. V posledních letech zřejmě skautů přibývá i díky dětem ze silných ročníků narozených kolem roku 2008. Za posledních 12 let mírně stoupl podíl dětí ve skautu proti dospělým. Děti tvoří zhruba dvě třetiny členů.

Nejvíc je skautů v Jihomoravském kraji, kde jich oddíly navštěvuje 8921, následuje Středočeský kraj s 8030 členy, v Praze působí 7389 skautů. V Jihomoravském kraji přibylo za poslední rok vůbec nejvíce skautů, a to 644. Naopak nejméně skautů má Karlovarský kraj. Je jich tam 732. Před ním jsou na posledních místech Ústecký a Liberecký kraj, kam se ke skautu hlásí 2015, respektive 2607 lidí.

V Ústeckém kraji byl nicméně za poslední rok nejúspěšnější nábor v poměru k počtu členů. Přibylo tam 180 skautů, což je nárůst o 9,81 procenta. Podle předsedy Krajské rady Junáka - českého skauta v Ústeckém kraji Aleše Zemana je to výsledek práce z předchozích let, kdy se Junák zaměřil více na vzdělávání a do svého programu zapojil i další mládežnické organizace.

Ústecký kraj je podle Zemana jediný v ČR, který organizuje svou vlastní výpravu na Intercamp. Jde o každoroční mezinárodní setkání skautů a skautek ve věku 11-16 let, které se letos v květnu uskuteční v Belgii.

Naopak v Karlovarském kraji, který má nejmenší počet obyvatel, skautů ubylo. "Bohužel některá střediska děti již nepřijímají - protože nemají vedoucí, kteří by byli kvalifikovaní a mohli děti vést," uvedl mediální zpravodaj tamější Krajské rady Junáka - českého skauta Martin Dvořák. Příčinu vidí v tom, že se kvůli špatné nabídce práce mnoho mladých lidí z kraje stěhuje jinam a populace v kraji postupně stárne.

Skauting se v Česku těší důvěře rodičů, z nichž mnozí byli v dětství sami skauti a nyní chtějí dopřát podobné zážitky potomkům. "Na rozdíl od kroužků zaměřených na výkon nebo na jednu konkrétní činnost skaut poskytuje prostředí, které je schopné přijmout jakékoliv dítě - ať má mimořádný talent, nebo je plaché či trochu nemotorné," uvedla Trojak. Lákadlem je podle ní také program, který je atraktivní i pro současnou "počítačovou" generaci - tradiční aktivity typu lasování, vaření na ohni či uzlování doplňují moderní sporty či práce s GPS navigací.

Jedná se o největší hnutí pro děti a mládež na světě. Vzniklo v roce 1907 v Anglii. V současnosti se mu ve 216 zemích světa věnuje přibližně 50 milionů dětí a mladých lidí. V Česku se v sobotu 21. dubna stovky skautů vydají na mohylu Ivančena, která je vzpomínkou na skauty popravené nacisty v roce 1945. V úterý 24. dubna pak na různých akcích oslaví svátek svého patrona svatého Jiří.

Zdroj: Junák - český skaut