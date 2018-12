Skládky skrývají značkové a drahé zboží

Odpůrci plýtvání v moderní společnosti se v Singapuru rozhodli pomoci zahraničním dělníků a pátrají pro ně na skládkách po vyhozeném zboží. Nálezy jsou často překvapivě cenné a velmi zánovní. Dělníci, kteří často nemají na to, aby domů k svátkům poslali něco cennějšího, se tak dostanou k nečekaným dárkům. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Singapur posloužil jako kulisa k filmu Šíleně bohatí Asiati. To, co se v tomto bohatém ostrovním státě najde mezi odpadky, může nakonec doputovat do rodné země těch, kteří do Singapuru přijeli pracovat.

V Singapuru se odpad buď spaluje, nebo končí na hlavní skládce. Podle odhadu místní agentury životního prostředí bude skládka naplněná do roku 2035, což je o deset let dříve, než se předpokládalo.

"Pokud nám něco přebývá, měli bychom to dát chudým, než to vyhazovat," řekl Colin Lau. Ten se hlásí k facebookové skupině Freegan v Singapuru, mezi jejímiž 6500 členy jsou místní i cizinci. Někteří prohledávají skládky a popelnice a pátrají po využitelných věcech. Zveřejňují fotografie svých nálezů, což jsou nezřídka téměř nenošené šaty, šperky, elektronika i luxusní kousky, například kabelky. Každý týden pořádají bazar určený cizím přistěhovalcům.

Pětačtyřicetiletá Filipínka Glendrose Gorricetaová, která pracuje jako pomocnice v domácnosti, na jednom z minulých bazarů vítězně zajásala, když se jí podařilo získat kabelku Louis Vuitton. V "nabídce" byla také kabelka značky Coach nebo reproduktory Sony, vše ve výborném stavu.

Virginia Andradeová se touto cestou dostala k mimořádnému zboží a mohla domů poslat dvě televize, počítač synovi a kolečková křesla matce a sestře, které nemohou chodit. "Od té doby, co jsem začala ty věci posílat domů, už nemusíme vydávat peníze za šaty a můžeme nakupovat jídlo a platit školné," řekla Andradeová. Rodině prý řekla, odkud ty věci pocházejí. Všichni jsou prý lidem jako je Colin vděční.

Lau začal k údivu policistů prohledávat popelnice ve svém okolí a ohromil ho rozdíl mezi životní úrovní na Filipínách a v Singapuru. Zatímco Filipínci často nemají několik dní co jíst, Singapurci vyhazují použitelné jídlo ve velkém. Začal nálezy shromažďovat a zval k sobě Filipínce, aby si z toho vzali, co chtějí. Hned v začátcích se stal majitelem 15 televizorů, 12 kabelek Louis Vuitton, tří tabletů Samsung a rozsáhlé sbírky kvalitních bot. Co si cizinci nerozeberou, posílá například do nedalekého malajsijského Johor Bahru.

Příznivci freeganství jsou proti konzumu, plýtvání a nerovnoměrné distribuci bohatství. K alternativním způsobům obživy, jaké propagují, patří využívání vyřazených věcí, a to i vyhozeného jídla.