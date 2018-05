Sklářská škola na Českolipsku spolupracuje s Němci

Na zachování tradičních uměleckých řemesel spolupracuje Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově na Českolipsku s německým Reichenbachem a Libereckým krajem. Díky projektu "Škola a sklo - inkubátor na cestě do života" se setkávají studenti uměleckých oborů z Česka a Německa a společně i tvoří, kamenickošenovská sklářská škola navíc díky projektu za zhruba 26 milionů korun vybuduje nové ateliéry a dílny. Informovala o tom krajská radní pro evropské projekty Radka Loučková Kotasová.

Společný česko-německý projekt je podle radní pro školství zaměřený na zachování tradičních uměleckých řemesel v příhraničí, a to zejména uměleckého sklářství, a také na péči o společné kulturní dědictví. Přispět by měl ke zvýšení zaměstnanosti a zlepšení uplatnění absolventů středních škol na trhu práce. Součástí projektu je i výměna zkušeností pedagogů a studentů a zlepšení jejich jazykové vybavenosti. "Na české straně vznikne potřebné zázemí pro plánované společné aktivity - dílny či prostory pro výuku a setkávání. Tuto část zajišťuje Liberecký kraj," doplnila radní.

Sklářská škola v Kamenickém Šenově je zřejmě nejstarší na světě, vznikla v roce 1856. Už o 17 let dříve tam ale podle kunsthistorika Antonína Langhamera fungovala nedělní škola kreslení pro sklářské tovaryše a mistry. Ještě před pár lety škole hrozil zánik. Dlouhodobě byla investičně zanedbávaná, k její záchraně pomohla i spolupráce se sklářskou společností Preciosa. Dnes se škola zaměřuje na výuku broušení, rytí, malbu, výrobu vitráží, tavení či design světelných objektů. Nabízí i obor s rozšířenou výukou počítačové grafiky a klasických malířských technik. Studenti se učí tvořit s kovem i se sklem, rozumět ale musí také technologii výroby.

Podle ředitele školy Pavla Kopřivy odstartoval projekt už před rokem. "Kromě toho, že jsme připravili projektovou dokumentaci pro rekonstrukci prostor, kde by měl ten inkubátor fungovat, tak organizujeme setkávání dětí z Německa a našich dětí. Setkávají se na společných akcích, aby společně tvořily nebo se společně vzdělávaly," řekl Kopřiva. Nedávno se podle něj studenti zúčastnili poznávací cesty do Jablonce do Preciosy a také do sklářského muzea. V Kamenickém Šenově se zase uskutečnila série přednášek s doprovodnou výstavou o skle zaměřenou na historii sklářství v oblasti Kamenického Šenova a Reichenbachu.