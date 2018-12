Skutečný dárek pomohl tisícům lidí s obživou či vzděláváním

Charitativní projekt Skutečný dárek, který v nejchudších zemích distribuuje domácí zvířata, knížky nebo školní pomůcky, pomohl za deset let tisícům lidí a jeho tržby vzrostly od roku 2009 z necelých pěti milionů korun na loňských 17 milionů korun. Uvádí to v tiskové zprávě společnost Člověk v tísni, která projekt pořádá. Dárkový certifikát si lidé dávají k Vánocům a obdarují tak jeho příjemce i toho, kdo je adresátem pomoci. Charitativní projekt pomáhá poslední tři roky i v České republice. Díky pomoci Skutečného dárku přes šest set dobrovolníků doučovalo okolo tisíce znevýhodněných dětí a rozdali také sedm set knížek.

E-shop Skutečný dárek umožňuje lidem z Česka utratit peníze například za vybavení na chov drůbeže nebo dobytka, osivo nebo kozy a ovce, které se pak stávají zdrojem obživy obyvatel v chudých zemích Asie a Afriky. Dárci dostanou tištěné nebo elektronické certifikáty, které s věnováním darují pod stromeček svým blízkým.



Loni Češi nakoupili dary v hodnotě 17 milionů korun a prodalo se 35 414 certifikátů. Skutečné dárky vždy symbolizují určitou formu pomoci. Proto jsou rozděleny do pěti kategorií vyjadřujících oblasti pomoci - Voda, Zdraví, Vzdělání, Obživa a Česká republika. Letos je možné nově pořídit certifikáty Kohoutek na vodu, Motyka a rýč nebo Teplo domova, které během zimy přispěje lidem v Sýrii nebo na Ukrajině.



Nabídka dárků se upravuje podle aktuálních potřeb v zemích, kde Člověk v tísni působí. Pomáhá vždy podle toho, co lidé nejvíce potřebují. Nakupuje se na místním trhu a zaměstnávají se místní řemeslníci či stavebníci.



Podle organizátorů projektu je největší zájem mezi kupujícími o kuřata a školní pomůcky, následované certifikátem veselé kozy. Muži nakupují drahé dárky, jako je kráva, studna nebo oslík s povozem, za kterého přispějí na pomoc 7500 korunami, u žen jsou dlouhodobě největším hitem kuřata a školní pomůcky, které se dají nakoupit do 250 korun.



Za deset let pomohli obyvatelé Česka díky Skutečnému dárku distribuovat 6300 koz a ovcí, téměř 15 tisíc kusů drůbeže, vybudovat či opravit přes devět tisíc studní, 929 rodin podpořili při nákupu ekologických bioplynáren, 199 škol a pedagogických center vybavili nábytkem, učebnicemi, školními pomůckami, 200 latrín a 2800 kanystrů na vodu.