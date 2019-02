Slunečné počasí přilákalo do českých hor tisíce lidí. Lyžaři se radují

Teplé a slunečné počasí přilákalo o víkendu na české hory tisíce lyžařů. Teploty přes den stoupaly až nad deset stupňů Celsia, sníh tak byl později odpoledne na některých místech měkký, ale dopoledne byla jeho kvalita díky nočním mrazům dobrá. Na sjezdovkách ho leží dostatek, střediska mají zásoby. Oteplení zatím odolává i většina běžeckých tratí.

"Ráno byly kopce po noci přimrzlé, odpoledne to bylo hodně jarní ježdění," řekl René Hroneš ze skicentra ve Špindlerově Mlýně. U hlavních lanovek se v nejznámějším českém středisku čekalo kolem 15 minut, na menších vlecích se ale lidé frontám vyhnuli. V Rokytnici nad Jizerou byly také tisíce lidí. Ředitel střediska Vít Pražák řekl, že ve spodních částech sjezdovek může být sníh měkčí, horní partie jsou ale podle něj ideální.

Částečně přírodní a částečně technický sníh mohou lyžaři využít na Ještědu. "V noci máme na Ještědu pod nulou, takže to, co přes den mírně povolí a rozjezdí se, tak večer se to upraví a ráno je sjezdovka krásná," uvedla mluvčí areálu Renata Balašová.

Na Lipně se o víkendu vystřídalo téměř 6000 lyžařů, ředitel areálu Petr Dušek to hodnotí jako průměrnou únorovou návštěvnost. Dopoledne se dalo bruslit na lipenském jezeře, odpoledne už to ale provozovatelé kvůli vysokým teplotám nedoporučovali. Zadova se oteplení výrazně nedotklo, sjezdovky jsou většinou schované ve stínu. Běžkaři mají k dispozici například desítky kilometrů stop v okolí Železné Rudy, pokud počasí vydrží, měly by být udržovány až do poloviny března.

Naopak na Vysočině je kvůli oteplení horší situace na Žďársku. Běžkaři tam měli v krajině tento víkend upravené stopy možná naposled. Uměle zasněžované sjezdovky ale mají podmínky pořád dobré. Správci areálů se provoz omezovat nechystají.

Na Červenohorském sedle v Jeseníkách byla návštěvnost abnormální, problém byl kvůli tomu i s parkováním. Lyžaři dorazili i do níže položených středisek. Nadprůměrnou návštěvnost měly i Beskydy. Kvůli ranním zmrzlým sjezdovkám ale musela Horská služba zasahovat u množství úrazů.

Návštěvnost si pochvalovali provozovatelé areálů ve Zlínském kraji. Sněhu je ve Velkých Karlovicích, Kohútce, na Stupavě i Trojáku pořád dostatek. Ve Středočeském kraji teploty vliv na kvalitu sněhu zatím nemají, pomáhá noční mráz. Na Monínci se ale letos zřejmě naposledy běžkovalo.