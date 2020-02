Stovky chasidů v Holešově. Přijíždějí uctít památku rabína Šacha

Památku rabína Šacha, jednoho z největších židovských učenců, přijíždějí v těchto dnech do Holešova na Kroměřížsku uctít stovky chasidů, tedy zbožných židů. Připomínají si 357. výročí jeho úmrtí. Počet židů, kteří město navštěvují, v posledních letech roste, řekl ve středu správce a průvodce holešovské Šachovy synagogy Vratislav Brázdil. Šach je pochován na místním židovském hřbitově, který se spolu se synagogou těší velké pozornosti poutníků z celého světa.

Rabín Šach není podle Brázdila výjimečný jen pro chasidy, ale pro většinu židů. "Židovství je hodně o tom dodržovat určité zásady, určitá přikázání, takzvané micvot. A každá lidská činnost, která je vykonávána, by měla být v souladu s božími zákony. Rabín Šach se ve svých dílech zabýval právě halachou, což je to, co řeší ten každodenní život, jak a co správně dělat. Šachovy knihy se studují na rabínských školách ve světě a většina těch, co sem jezdí, mi vždycky říká, že denně jeho knihy studují," uvedl Brázdil.

Chasidé věří, že jejich modlitba u Šachova hrobu směřuje přímou cestou do nebe. Loni na výročí Šachova úmrtí, jehož termín se řídí židovským lunárním kalendářem, přijelo do Holešova 200 až 300 chasidů. Letos by jich mělo být výrazně více. "Židé začali přijíždět včera (v úterý) večer. Během večera tu mohlo být tak 250 lidí. Dnes očekáváme minimálně 500 lidí," řekl Brázdil.

Židé podle něj nejčastěji přijíždějí z Izraele a Spojených států amerických. Jsou mezi nimi také lidé z Belgie, Velké Británie, Rakouska nebo Maďarska. Odpočinout si mohou v obřadní síni židovského hřbitova, kde jsou jim k dispozici stoly, židle a občerstvení. Nad Šachovou tumbou navíc stojí stany s vytápěním a dalšími židlemi.

Šach, vlastním jménem Šabtaj ha-Kohen, se narodil v roce 1621 v litevském Vilnu (Vilniusu) a zemřel v roce 1663 v Holešově, kde před smrtí působil jako rabín. Řadí se mezi 20 nejvýznamnějších židovských učenců, jeho práce věnované především židovskému právu jsou pro židovský svět zásadní. Část knih, které Šach vydal, je k vidění ve studovně holešovské synagogy.

Synagoga a židovský hřbitov s 1500 náhrobky patří mezi nejvzácnější a nejstarší dochované židovské památky v České republice. Výzdoba polského typu se kromě Holešova dochovala jen v několika synagogách na světě. Židovská obec byla v Holešově již v 15. století. Rabinát se rozprostíral od Dřevohostic po Vizovice. V polovině 19. století žilo v Holešově 1700 Židů. Za druhé světové války komunitu zničili nacisté.