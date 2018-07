Stovky fuchsií rozkvetly v Liberci, koná se tam velká výstava

V Liberci začala výstava fuchsií, která patří k největším v republice. Je na ní 1100 až 1200 kultivarů fuchsií a další květiny - přes 300 pelargonií nebo více než stovka honzíků. Výstava se od roku 2007 každoročně v létě koná na zahradě manželů Pevných. Letos ale bude o měsíc kratší než obvykle, řekla v neděli Ivana Pevná. "Máme hodně práce, proto je kratší," uvedla.

Letos nebylo počasí pro květiny v první polovině roku příliš vstřícné. "V únoru bylo jaro, pak přišly holomrazy, takže i s fuchsiemi jsme začali o 14 dnů později. Příroda to dohnala a my to doháníme doteď," řekla Pevná.

Kdo ale přijde na výstavu nyní, předchozí problémy těžko zaznamená. Uvidí zahradu hýřící barvami. "Rozkvetlo to z 50 procent a den ode dne je to hezčí," uvedla Pevná. Mezi obdivované exempláře se řadí už dva měsíce kvetoucí Pavilions princess. "Je zvláštní tím, že ji neuvidíte v obchodech. Je krásně růžová, polopřevislá, vhodná do truhlíku. Vydrží více i sluníčko, ale to nesmí svítit na květináč," řekla pěstitelka.

Fuchsie jsou náročné na péči, nemají rády suchý vzduch a přímý sluneční svit. Podle Jiřího Pevného vypadají podle toho, kolik času jim pěstitel věnuje. S manželkou se stará o květiny od rána do večera.

Letos na výstavě nové fuchsie nejsou. Bylo už na ní přes 5000 kultivarů a sehnat něco hodně odlišného je velký problém. Novinky jsou ale mezi trvalkami, například monardy. "Dobře se na ně kouká," dodala Pevná.

Výstava fuchsií a dalších květin potrvá do poloviny srpna. Zahrada v liberecké čtvrti Pavlovice je přístupná denně od 10.00 do 18.00 včetně víkendů s výjimkou středy.