Střecha si na podzim zaslouží důkladnou revizi

I když počasí chvílemi připomíná léto, říjen je posledním zvoněním pro přípravu střechy na zimu. Podzimní deště, noční mrazíky či vichr začínají střeše zatápět již nyní - a co teprve, až napadne sníh. Na co se připravit, aby střecha přežila do jara bez úhony?

Prevence je vždy lepší než následná náprava škod. Věnujte střeše náležitou pozornost a ušetřete až desetitisícové částky.

Začněte revizí krytiny

Začněte celkovou revizí střechy. U plechových zkontrolujte, zde v krytině nejsou byť i malé díry či trhliny nebo důlky. U betonových i hliněných skládaných střech vyměňte všechny poškozené tašky. Platí, že čím je střecha členitější, tím vyšší je riziko poškození. Střešní okna, vikýře, boční spoje, úžlabí, veškerá lemování a spáry, to vše vyžaduje zvýšenou pozornost. Zajistěte volný odtok vody ze střechy do okapového systému.

Čistota půl zdraví. Hlavně u okapů

Ačkoli přes den oblékáme leckdy i v říjnu krátké rukávy, zároveň už se brodíme záplavou spadaného listí. To znamená zvýšená nebezpečí pro okapy a svody. Hrozí ucpání a následné přetečení vody, které může způsobit poškození a znehodnocení fasády. V současné moderní architektuře, kde se preferují bezpřesahová řešení se skrytým odvodněním, jsou žlaby ukryté v konstrukcích. Voda potom konstrukcí i odtéká a zde musíme údržbě věnovat zvýšenou pozornost. V krajním případě může voda z ucpaného žlabu zatéct do půdních či interiérových prostor a způsobit pěknou paseku. Avšak i v případě, že voda z ucpaného systému nepřeteče, umí napáchat spoustu nepříjemností. Pokud se drží v okapu příliš dlouho, způsobí opotřebení nátěru a ochranné vrstvy, starší okapy bez povrchové úpravy pak mohou začít rezavět. Pokud voda v ucpané rouře zamrzne, může dojít vlivem její zvýšené hmotnosti i objemu k poškození spojů a okapových háků.

Sněhové zábrany namontujte už na podzim

Ačkoli bývají zimy v posledních letech spíše mírné, zvláště v horských oblastech by měli majitelé nemovitostí myslet už nyní na sněhové zábrany. Sněhová nadílka dokáže poškodit okapy, zdevastovat krytinu, v krajním případě i prolomit střechu. Škody se klidně vyšplhají do desítek tisíc. Navíc může klouzající sníh nebo padající rampouch zranit chodce či poškodit například parkující automobil. (Podle České asociace pojišťoven se za celý rok 2018 událo přes tisíc pojistných událostí v celkové škodě přes 13 a půl milionu korun, avšak jen za první kvartál letošního roku bylo událostí přes šest tisíc s celkovou škodou téměř 160 milionů korun.) Zábrany by měly být certifikované, odolné a v nejlepším případě namontované odbornou firmou. "Z praxe známe mnohé případy, kdy došlo k prolomení či jinému poškození necertifikované zábrany. Poté hrozí pád velkého množství sněhu či těžkých kusů ledu na chodník, kde mohou ohrozit kolemjdoucí," vysvětluje Milan Pečený z pokrývačské společnosti Klempířství Pečený.

"Je třeba, aby investor stavby zajistil odbornou montáž střešní krytiny včetně zábran, protože jen správně navržené řešení může plnit ochrannou funkci dostatečně," doplňuje Markéta Martinková ze společnosti Rheinzink, výrobce titanzinkových střech a sněhových zábran.

Lakované střechy jsou pro sklouznutí sněhu nejrizikovější

U klasické skládané krytiny je díky členitému povrchu riziko sklouznutí sněhu menší. U lakovaných, například hliníkových střech, je nutné vzít v úvahu, že sníh má vyšší tendenci po povrchu klouzat, riziko pádu je vyšší, a o to větší pozornost bychom měli zabezpečení věnovat.