Středověký hrad Helfštýn obsadí vojáci napříč dějinami

Středověký hrad Helfštýn na Přerovsku se tento víkend promění ve vojenské ležení. Obsadí jej vojáci napříč dějinami, od raného středověku až po novodobou historii. Návštěvníkům se představí během jedné z největších šermířských přehlídek v tuzemsku, Festivalu vojenské historie. Na hrad se sjedou spolky z Česka a ze Slovenska, podle pořadatelů více než stovka účastníků. Festival se poprvé konal v roce 2010 a patří mezi největší akce na hradě. Loni ho navštívilo kolem 3000 diváků.

"Festival vojenské historie je jedním z největších šermířských festivalů na Moravě i v Čechách. Letos bude velká účast účinkujících, bude jich přes stovku, přijedou i hosté ze Slovenska. Diváci se mohou těšit na průřez historií od dob raného středověku až po novodobé dějiny, které budou zastupovat například vojáci z první světové války," řekl pořadatel akce Martin Tureček ze sdružení Adorea - šermíři Olomouc.

Na Helfštýn tak o víkendu přijedou Keltové, Velkomoravané, Germáni, Rytíři svatého grálu, renesanční šermíři, gotičtí rytíři, mušketýři třicetileté války, ale i vojska pruskorakouské války, váleční lukostřelci či vojáci Československé legie.

Festival vojenské historie je podle pořadatelů koncipován tak, aby zaujal co nejširší publikum, zejména rodiny s dětmi. Na hradě budou k vidění v hlavním programu prestižní spolky a kluby vojenské historie a takzvané living-history. Každý z účinkujících je oblečen do kostýmu přesně korespondujícího s obdobím, které prezentuje. "Snažíme se vybrat to nejkvalitnější, co známe z klubů vojenské historie nebo z šermířských uskupení. Na Helfštýn přijedou z celé republiky," doplnil Tureček. Atmosféru na hradě okoření orientální tanečnice, šermířské divadlo, historická hudba či kejklíři. Na hradě nebude chybět ani historická střelnice či kejklíř.

Festival, který potrvá celý víkend, se řadí k největším akcím na hradě během sezony. Druhé nádvoří se promění ve velký vojenský tábor a zážitkem pro diváka je podle pořadatelů už jen to, když rozsáhlým ležením prochází. Letos se výjimečně festival odehrává pouze na hlavní scéně. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce hradního paláce, kvůli které musely být nejen omezeny velké kulturní akce, ale i samotná návštěvní doba. Památka je od dubna otevřena pouze od čtvrtka do neděle, ve zbývajících dnech je pro návštěvníky hrad uzavřen. Omezení potrvá do konce roku 2019.