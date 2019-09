Tattoo Grand Prix nabídne venkovní program

Festival Tattoo Grand Prix letos v Brně kromě soutěže tatérů z celého světa nabídne i venkovní doprovodný program. Akce se koná 21. a 22. září na výstavišti. V hlavní soutěži se utká 200 tatérů ve 12 kategoriích, uvedl v tiskové zprávě spoluorganizátor Ondřej Honel.

Nově se bude venku konat soutěž v graffiti na sto metrů dlouhé stěně nebo skateboardové závody. Organizátoři formou závodů představí také nákladní kola cargobikes, která slouží jako alternativa pro převážení nákladu ve městech. Na venkovním pódiu budou po celou dobu hrát kapely.

"Myslíme si, že to bude hezký průřez tím, s čím se vlastně setkáváme ve městech běžně a často to třeba úplně ignorujeme nebo nám to dokonce vadí. Tady to bude všechno koncentrovanější a chceme ty věci kolem nás jako graffiti nebo skejťáky ukázat v tom nejlepším světle a vytvořit skvělou atmosféru," uvedl Honel.

V pavilonu A1, kde bude tatérská soutěž, se uskuteční i série seminářů a workshopů. Účastníci se například dozvědí, jak propojit sochařství, fotografii nebo malířské techniky s tetováním.

Občerstvit se návštěvníci mohou v gastro zóně, kde bude všechno jídlo podávané v kompostovatelném nádobí. "Ekologii, udržitelnost a omezení plastů a odpadu obecně jsme začali výrazně propagovat už minulý ročník a letos v tom hodláme pokračovat," řekl Honel.

Vstupné do pavilonu bude možné zakoupit na místě. Víkendová cena vstupenky je 350 korun, sobotní stojí 250 korun a nedělní 200 korun. Pro děti do 12 let je vstup zdarma.