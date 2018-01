Thatcherová bez kabelky? Radní i rodina návrh sochy odmítli

Městská rada v centrálním Londýně odmítla návrh sochy zpodobňující bývalou premiérku Margaret Thatcherovou. Rada konstatovala, že současná podoba sochy Thatcherovou nevystihuje a nesouhlasí s ní ani rodina. Jakákoli příští podoba sochy političky, která zemřela v roce 2013, by přitom měla zahrnovat i kabelku, usnesli se radní poukazující na chybějící módní doplněk, bez něhož si lze Thatcherovou sotva představit.

Socha první ženy v čele britské vlády má stát na londýnském Parlamentním náměstí, kde už jsou sochy někdejších britských premiérů Winstona Churchilla či Davida Lloyda George. Radní však dílo sochaře Douglase Jenningse vůbec neuspokojilo. "Chybějící podpora rodiny a znepokojení nad koncepcí navrhované sochy byly klíčovými faktory v odmítnutí tohoto návrhu," řekl předseda plánovacího výboru, radní Richard Beddoe citovaný serverem televize Sky News.

Uvítáme budoucí návrhy na vhodnější sochu baronky Thatcherové, zobrazující ji jako premiérku, a ne jako současný návrh, který ji ukazuje ve Sněmovně lordů, zdůraznil Beddoe. Zdůraznil, že nový návrh musí mít jasnou podporu rodiny Thatcherové i veřejnosti. "Já bych zdvořile na jakémkoli dalším návrhu navrhoval kabelku," poznamenal radní.

Dcera expremiérky Carol byla údajně proti dosavadnímu návrhu, protože i ona na něm postrádala kabelku. A právě sbírkou kabelek byla konzervativní politička proslulá.

Plánovací výbor čelil i dalším námitkám v souvislosti se sochou. Především nebylo dodrženo pravidlo, že sochy by měly být odhalovány osobnostem, které jsou alespoň deset let po smrti. Rada to ale odmítla s tím, že Thatcherová je zvláštní případ.

Panovaly také obavy, že by monument pravicové političky mohli poškodit levicoví vandalové. Vztyčení sochy ale dál prosazovala například současná premiérka Theresa Mayová, která stejně jako Thatcherová patří ke Konzervativní straně.

Svou rozhodností a neústupností si Thatcherová vysloužila přezdívku Železná lady. Zrušila desítky státních úřadů, snížila veřejné výdaje, včetně například výdajů na školství, snížila daně z příjmu a zahájila privatizaci a deregulaci. Všechny tyto počiny a také boj s odbory Thatcherové dodnes levice zazlívá. Zemřela v roce 2013 ve věku 87 let.

Thatcherová už dvě sochy má - jednu přímo v parlamentu a druhou ve městě Grantham, kde se v roce 1925 narodila.