Tisíc lidí si užilo v Brně zahájení plavební sezony

Asi tisícovka lidí přišla v sobotu na zahájení plavební sezony na Brněnské přehradě. Zájemci se mohli zdarma svézt na všech šesti lodích Dopravního podniku města Brna. Lodě budou jezdit do půlky října. Cena zůstává stejná jako loni, z přístavu v Bystrci do Veverské Bítýšky vyjde cesta na 150 korun. Řekla to mluvčí dopravního podniku Barbora Doležalová. Letošní novinkou je automat, v němž si lidé mohou koupit lístek pomocí platební karty.

Od ranních hodin přicházely k přehradě stovky lidí. Byly to především rodiny s malými dětmi, které dostávaly balónky s obrázky lodí. Přítomné potom pozdravilo všech devět kapitánů dopravního podniku, brněnský primátor Petr Vokřál (ANO) a ředitel dopravního podniku Miloš Havránek. Potom lodě vypluly z přístavu.

Letošní novinkou je automat nainstalovaný v bystrckém přístavu, který doplňuje pokladny na lístky. "Cestující už nemusejí čekat frontu u okna a mohou si sami bezkontaktní platební kartou zaplatit lístek," uvedla Doležalová.

Lodě jezdí asi deset kilometrů dlouhou trasu z Bystrce do Veverské Bítýšky kolem hradu Veveří a zpátky. Cesta trvá asi 70 minut. "Jeden plavební úsek stojí 15 korun, my jich máme celkem 10. Dohromady je to 150 korun. Kdo má šalinkartu (dlouhodobá jízdenka na MHD), jízdné je levnější skoro o polovinu," doplnila Doležalová.

Lodě v hlavní sezoně jezdí podle ní každých 45 minut. Dopravní podnik má šest lodí a všechny jsou na elektrický pohon. Nesou názvy Lipsko, Vídeň, Utrecht, Dallas, Stuttgart a Brno. Na každou se vejde kolem 200 lidí. "Na loď může každý. Mohou přijít maminky s kočárky, cyklisté, lidé se psy, ale pes musí mít náhubek. Není to nijak omezené, pokud si každý koupí lístek," dodala Doležalová.

Loni dopravní podnik zaznamenal na Brněnské přehradě rekordní návštěvnost lodí. Přepravil přes 245 tisíc návštěvníků. V letošním roce chce počet ještě zvýšit. Příští rok plánuje vybudovat bezbariérové přístaviště Osada, které má nahradit přístaviště stávající a zastávku Sokolské koupaliště.