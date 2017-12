Tříkrálovou sbírku zahájí průvod králů na velbloudech

Kostýmovaný průvod tří králů na velbloudech upozorní v centru Prahy 5. ledna na tradiční Tříkrálovou sbírku pořádanou Charitou ČR. Peníze ze sbírky dává charita na pomoc sociálně slabým. Lidé jsou ke koledníkům štědří a letos poprvé výtěžek překročil sto milionů korun. Maskovaný průvod centrem Prahy pořádá Arcidiecézní charita Praha, která příští rok z výtěžku sbírky podpoří matky v nouzi i seniory.

Průvodu 5. ledna bude předcházet tradiční požehnání koledníkům, které udělí pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka v kostele sv. Tomáše v 15.00. Tři králové pak z Malostranského náměstí zahájí průvod Prahou. Cílem jejich pouti bude živý Betlém na Staroměstském náměstí, aby lidem připomněli legendu o putování tří mudrců do Betléma za nově narozeným Ježíškem. Na Staroměstském náměstí králové předají své dary, vystoupí kardinál Duka a zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.

Posláním Tříkrálové sbírky je pomoc potřebným lidem. Většina výtěžku, 65 procent, pomáhá přímo v tom regionu, kde byl vykoledován. Diecézní projekty podpoří 15 procent výtěžku. Arcidiecézní charita Praha má připravené čtyři projekty, na které budou vybírat koledníci Tříkrálové sbírky 2018 v pražské arcidiecézi.

Jedním je rozšiřování systému materiální a potravinové pomoci, který bude schopný reagovat na žádosti, které průběžně a stále častěji přicházejí. Lidí, kteří nemají peníze na jídlo, je podle charity stále více. Buduje proto humanitární sklady, kde může uložit větší množství trvanlivých potravin, oblečení a hygienických potřeb.

Azylový dům v Brandýse nad Labem slouží ženám a jejich dětem, když se ocitnou v těžké životní situaci. Díky péči tohoto zařízení nemusely být jen za poslední rok umístěny do ústavu děti 23 matek. Třetím projektem by mělo být vybudování komunitního centra Farní Charity Vlašim. Funguje už 25 let, ale všechny její sociální a zdravotní služby jsou roztroušené na několika místech ve městě. Vlašimští by rádi koupili a opravili dům. Uspořádali vlastní sbírku a chtějí požádat o evropskou dotaci. K tomu ale budou potřebovat peníze na spoluúčast, ke které by měla pomoci i část výnosu letošní Tříkrálové sbírky.

V mrazivém lednovém počasí vybírají koledníci na pomoc i těm nejchudším v Africe. Arcidiecézní charita Praha vybudovala a podporuje nemocnici v Ugandě, která loni poskytla péči 20 757 pacientům a hospodařila s osmi miliony korun, na něž pražská charita dala tři čtvrtiny.