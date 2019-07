V Dubaji se otevře muzeum budoucnosti, bude mít tvar oka

V Dubaji se příští rok otevře muzeum budoucnosti, které se vzhledem zcela liší od tamních výškových budov. Má tvar velkého oka, přesněji anuloidu, a je z nerezavějící oceli pokryté arabským kaligrafickým písmem. Ve svých útrobách nabídne expozice budoucích technologií a pokryje témata od klimatických změn po lékařské objevy, uvádí server stanice CNN.

O vybudování nezvyklé stavby se zasloužila nadace Dubai Future, v jejímž čele stojí dubajský panovník šajch Muhamad bin Rašíd Maktúm. Tato organizace chce z Dubaje podle své charakteristiky učinit "středisko inovací a ověřování nově vznikajících technologií".

Muzeum budoucnosti původně vznikalo s cílem poskytnout současně vyvíjené programy zaměřené na technologie využitelné v budoucnu ve zdravotní péči, potravinářství, bezpečnosti nebo snaze zabránit klimatickým změnám. Po svém otevření chce ale instituce tato témata pokrýt do větší hloubky. "Nejde nám o okázalé futuristické vynálezy. Chceme probrat otázky typu: Jak by mohli lidé žít na vesmírné stanici obíhající po dráze poblíž Země, jak by bylo možné reagovat v případě zhroucení ekosystému, jak zajistit dobré zdraví a emoční pohodu lidí v budoucnu," sdělil o cílech muzea jeho ředitel Lath Carlson.

Není příznivcem muzeí, v nichž se lidé na exponáty dívají přes skleněné bariéry, takže tři ze sedmi poschodí nové budovy poskytnou podívanou která se bude blížit spíš divadlu. Velký prostor dostane téma klimatických změn, ale Carlson nechce, aby to byla laciná přehlídka hrozeb, nýbrž nabídka možných řešení.

Muzeum bude příkladem udržitelné stavby, energii mu bude dodávat solární elektrárna, která bude také zásobovat stanici pro nabíjení baterií elektrických aut. S ohledem na udržitelnost budou vybrána i jídla nabízená v několika restauracích.

Stavba je dílem architektonické firmy Killa Design, jejíž šéf Shaun Killa řekl, že po technické stránce bylo toto muzeum nejnáročnějším projektem, na němž kdy pracoval. Autoři usilovali o to, aby byl vnější obal hladký, bez spojů. "Fasádní prvky jsou sjednocené, což znamená, že konstrukce, okna, izolace a nepromokavá vrstva jsou jeden jediný systém. Nic takového se ještě nikde nedělalo," řekl Killa.