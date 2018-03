V holešovské zámecké kovárně restaurují staré dřevěné podlahy

Zámecká kovárna v Holešově se připravuje na turistickou sezonu. Restaurátor uvnitř budovy pracuje na obnově staré dřevěné podlahy, v plánu je také dosazení nových zárubní, historizujících dveří a rekonstrukce schodů do prvního patra. Uvedla to Dana Podhajská, mluvčí Městského kulturního střediska Holešov, které muzeum kovářství spravuje.

"Jde o to, abychom zrestaurovali historizující prvky. V tuto chvíli to máme tak, že něco je historické, něco současné. Co je současné patinujeme, aby byl celkový dojem z kovárny opravdu barokní, tak jak muzeum vystupuje," uvedla Podhajská. Náklady na přípravu kovárny na sezonu podle ní mohou dosáhnout až 100 tisíc korun.

Podlaha v kovárně je původní. Podle restaurátora Edmonda Chluda však původně sloužila v jiné historické nemovitosti. "Každá deska je jiná, má povrchovou úpravu našich starých mistrů. Domluvili jsme se na jejím barevném sjednocení. Jsou tam původní barvy, někde dooranžova, někde je býčí krev dočervena," řekl Chlud.

Podlahu proto natírá směsí vosku a oleje laděnou do tmavého ořechového odstínu. Díky tomu získá jednotnou barvu. "Dáváme jednu vrstvu a potom dáváme olej jako takový, taktéž zabarvený do ořechového odstínu, který nám ještě vytvoří mastný efekt, takovou pohledovou lazurku," řekl restaurátor. V uplynulých letech odborníci v kovárně zrestaurovali také 150 let starý měch, malované truhly, židle nebo dobové nástroje.

Kovárna se návštěvníkům znovu otevře v dubnu a láká na zajímavý program. "Od června přes celé prázdniny tady budeme mít opravdového kováře, který bude pro veřejnost kut v dobově zařízené dílně. Připravujeme také speciální programy pro školy," uvedla Podhajská.

Stará panská kovárna stávala na místě vedle zámku od roku 1550. Rod Zemanů, podle nichž je nazývána, ji získal v roce 1847. Posledním kovářem rodu byl Emil Zeman, který do kovárny docházel ještě v roce 1953. Poté pustla a uvažovalo se o její demolici. Budovy se však ujali turisté, objekt se v roce 1958 stal památkou a podařilo se jej uvést do stavu, který umožňoval další užívání.