V Indii mění jednohrbí velbloudi své zaměstnání

Ty tam jsou časy, kdy dlouhé karavany dromedárů nomáda Lakšmana Raiky převážely cestující, potraviny a vodu přes pouště Rádžasthánu. Typické zvíře s jedním hrbem, které moderní indická společnost zavrhla, musí začít měnit zaměstnání.

Na vyprahlém západě Indie byli dromedáři, dříve nazývaní koráby pouště, pro život člověka nezbytní. Nyní však je cestování po silnicích mnohem rychlejší a na polích je nahradily stroje. "Není to tak dávno, co se postavení v našich komunitách určovalo podle velikosti stáda každé rodiny. Dnes už tomu tak není," říká Lakšman Raika a přitom bafá z tradiční dýmky a popíjí čaj na okraji Rani, odlehlé obce v Rádžasthánu.

"S dromedáry se dnes zachází jako se starci, nikdo se o ně nezajímá," stěžuje si muž, který musel o polovinu zmenšit své stádo, aby omezil náklady. Protože cena zvířete poklesla, prodal mnoho svých velbloudů příbuzným za směšnou částku.

Během několika let v Indii podle údajů Národního centra pro studium dromedárů populace velbloudů jednohrbých poklesla asi o 30 procent. "Situace je znepokojivá," potvrzuje N. V. Patil, ředitel tohoto centra v Rádžasthánu.

Nyní se však majitelům velbloudů naskýtá možnost, jak pro zvířata najít novou práci: ve městech jsou stále oblíbenější čokolády, mýdla a pleťové krémy vyrobené z velbloudího mléka. Společnost Hiteše Ratího, založená před třemi lety, je jedním z prvních investorů v tomto sektoru a měsíčně vykupuje až sedm tisíc litrů velbloudího mléka.

"Tento trh a poptávka po dromedářím mléce a produktech z něho nebývale roste," říká obchodník. Prodej dromedářího mléka však není snadný v zemi, kde je kráva posvátné zvíře. Kravské mléko se pije nejen proto, že je zdravé, ale i z náboženských důvodů. Spotřebitele si musí získat hustší struktura a slaná chuť dromedářího mléka. Toto mléko je nicméně pozitivně hodnoceno pro svou výživnou hodnotu. Podle vědců je pro zvýšenou úroveň inzulinu a proteinů zvláště vhodné pro diabetiky.

Jedna z největších indických mlékáren Amul od letošního ledna prodává dromedáří mléko v lahvích v supermarketech ve státě Gudžarát na západě Indie. Nabízí rovněž čokoládu vyrobenou z tohoto mléka. R. K. Saval z výzkumného centra dromedárů soudí, že tento obchod může časem počty velbloudů jednohrbých stabilizovat. "Tradiční komunity budou povzbuzeny, aby zachovaly svá stáda, až poptávka po mléce a dalších produktech z dromedára vzroste," vysvětluje.

Úřady doufají, že zastaví pokles počtu dromedárů tím, že vytvoří vazby mezi chovateli a podnikateli hledajícími nové suroviny pro obchody specializující se na velbloudí produkty: mléko, čokolády, sýry, zmrzliny...

Lakšmanův syn Rákéš Raika patří už k deváté generaci chovatelů velbloudů. Nyní prodává dromedáří mléko. To mu umožňuje něco si přivydělat a zároveň zachovávat tradice. "Opravdu věříme, že trh s dromedářím mlékem poroste. Pomohlo by to mnoha komunitám, jako je ta naše," říká.