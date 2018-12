V Krkonoších o víkendu lyžovaly stovky lidí

I navzdory nepříznivému počasí o víkendu v Krkonoších lyžovaly stovky lidí. Ve Špindlerově Mlýně to bylo celkem zhruba 1500 lyžařů, na Černé hoře u Janských Lázních téměř tisícovka, na Pomezkách v Malé Úpě přibližně 500 a v Mladých Bukách okolo 400 lyžařů.

Největší krkonošské středisko Špindlerův Mlýn, které zahájilo sezonu v sobotu 8. prosince, nabídlo o víkendu zatím modrou sjezdovku o délce 2,7 kilometru ve Svatém Petru. Když jsou v provozu všechny sjezdovky, mají lyžaři ve Špindlerově Mlýnu k dispozici více než 20 kilometrů sjezdovek.

"V sobotu lyžovalo přes tisíc lidí, dnes se zhoršilo počasí, což se promítlo i do zájmu. Odhaduji, že v neděli to bylo okolo pěti set lyžařů," řekl ředitel skiareálu René Hroneš. Podle něj v horních partiích sjezdovky sněžilo, bylo tam mírně pod nulou, ale dole bylo kolem nuly a střídal se déšť se sněhem. Ve středisku se bude znovu lyžovat o víkendu.

Jako první v Krkonoších zahájilo sezonu v pátek 30. listopadu středisko Černá hora, které spadá do SkiResortu Černá hora - Pec. Lyžaři mají na Černé hoře k dispozici 500 metrů horního úseku sjezdovky Anděl s asi 50 centimetry technického sněhu. K vleku Anděl na vrcholu Černé hory se lyžaři dostanou kabinovou lanovkou z Janských Lázní.

"V provozu bude sjezdovka i ve všedních dnech následujícího týdne. Na hřebenech Krkonoš od soboty sněží a v pondělí by mělo začít i mrznout. Počasí by tedy mělo v dalších dnech lyžařům přát," řekla mluvčí SkiResortu Zina Plchová. Přepokládá se, že se buď od pátku 14., nebo od soboty 15. prosince otevřou další sjezdovky v areálu Černá hora a sezona se rozjede i v Peci pod Sněžkou. "V každém z těchto areálů by mělo být v provozu pět až sedm kilometrů sjezdovek. Termín budeme upřesňovat," sdělila Plchová.

Skiareál Pomezky v Malé Úpě na hřebeni Krkonoš nabízí od minulého víkendu lyžařům spodních 500 metrů sjezdovky Lesní Hřeben a dětský vlek. V Malé Úpě předpokládají, že na víkend připraví celou sjezdovku Pomezky, která měří okolo jednoho kilometru, a také alespoň jednu sjezdovku v areálu U Kostela.

Areál v Mladých Bukách zahájil sezonu v pátek 7. prosince večerním lyžováním. Také tam se o víkendu navzdory nepříznivému počasí lyžovalo, a to na hlavní sjezdovce v délce 650 metrů. Podle ředitelky střediska Kateřiny Pilařové tam v sobotu a v neděli každý den lyžovalo asi 200 lidí. Lyžovat by se tam mělo i v následujících dnech.

Příští víkend nabídku lyžařům v Královéhradeckém kraji zřejmě rozšíří také některé skiareály v Orlických horách.