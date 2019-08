V Liberci kvetou tři největší leknínovité rostliny světa

V Botanické zahradě v Liberci kvetou vedle sebe tři největší leknínovité rostliny světa - viktorie královská, viktorie Cruzova a euryalie vzdorná. To je podle ředitele zahrady Miloslava Studničky unikát. "To myslím, že žádná z evropských botanických zahrad nedokáže. Předvádíme našim návštěvníkům to nejlepší, co můžeme."

Největším lákadlem pro návštěvníky je nejspíš viktorie královská, kterou má asi jen pět zahrad v Evropě. "Zdánlivě se ji pyšní kdejaká botanická zahrada v Čechách, třeba na Moravě říkají, že mají viktorii královskou. Ale to je ve skutečnosti rostlina, která je tady vedle. A to je viktorie Cruzova, která je z jiné oblasti v Jižní Americe a která je mnohem odolnější," uvedl Studnička.

Ne každý rok se podle něj povede, aby viktorie královská rozkvetla. Je velmi choulostivá. Před lety například liberecká zahrada při problémech s topením v kombinaci s chladným počasím o svoji původní rostlinu přišla. V bazénku potřebuje teplotu alespoň 27 stupňů Celsia, tehdy klesla na 18. Letos se ale podle ředitele vyvinula velmi dobře. Viktorie svůj květ otevírá na noc. Šanci vidět ho neuzavřený tak mají návštěvníci, kteří přijdou ráno. Botanická zahrada otevírá v 8.00. Podle Studnička ale chystají na srpen několik nočních prohlídek. Kvést by měla viktorie až do podzimu a zatím stále roste. Její list má nyní průměr asi 140 centimetrů. "Počítám, že bude mít 180 centimetrů," dodal botanik.

Pozornosti návštěvníků by podle něj neměla ujít ani asijská rostlina euryalie vzdorná. "Je nesmírně zajímavá, protože patří zřejmě k nejdéle pěstovaným kulturním rostlinám. To se málo ví, ale už asi 6000 let ji lidé rozsévají po močálech, a pak sbírají její semena, která jsou škrobnatá a dá se z nich udělat mouka," uvedl Studnička. Osobně ji považuje za krásnější než viktorie. "List sice nemá zvýšenou obrubu jako viktorie, je plochý, ale celý je bodlinatý. Má takové kuželovité náběhy a na nich bodliny a mezi tím jsou fialové žilky. Takže je nádherně zdobený, pro fotografii úžasný objekt," řekl botanik. V liberecké zahradě se jí daří dosahovat rekordních rozměrů. Podle Studničky odborná literatura uvádí, že euryalie vzdorná má listy až 130 centimetrů velké. V Liberci bývají o desítky centimetrů větší.

"V pozdním jaře překonala náš rekord, který byl 204 centimetrů. Ten list měl 207 centimetrů, to je světový rekord," řekl. Nyní jsou listy menší kvůli velkému příkonu světla. Květ euryalie vzdorné se otevírá se světlem. "Euryalie je denní, má ráda slunce. Květ je poměrně malý a je úplně jiného tvaru než mají viktorie. Tu zastihnete třeba kolem poledne, když na ni praží slunce," dodal Studnička.