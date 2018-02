V Lindavě začali s výrobou Ceny Thálie. Připomíná benátskou masku

Ve sklárně Ajeto Lasvit v Lindavě na Českolipsku začali skláři vyrábět výroční Ceny Thálie. Dokončit je musí do 24. března, kdy se budou v Národním divadle už po pětadvacáté vyhlašovat laureáti. Ředitel firmy Jaroslav Turnhöfer si nevybavuje, že by se vázy někdy v minulosti nepodařilo včas vyrobit. V Ajetu je dělají od roku 1998.

"Občas se ale stalo, že i u připravených váz jsme zjistili, že došlo k lomu a na poslední chvíli jsme museli třeba jeden nebo dva kusy dodělávat. Bylo to, jak se hezky česky říká, pěkné šturmování," uvedl Turnhöfer. Pro slavnostní vyhlášení podle něj připravují 15 cen a k tomu jednu až dvě náhradní pro případ, že by se některá rozbila před zahájením předávání.

Na ceny Thálie je nominováno 24 umělců. Letos se bude udělovat osm Thálií v jednotlivých oborech a pět za celoživotní mistrovství včetně loutkářství. Dále bude udělena Cena kolegia za mimořádný umělecký přínos českému divadelnímu umění a cena pro činoherce do 33 let.

Ceny Thálie jsou ze sodnodraselného křišťálu a každá váží kolem tří kilogramů. Ocenění připomíná benátskou masku, kterou ale mohou držitelé používat i jako vázu. Jejich podobu před 15 lety navrhl architekt a designér Bořek Šípek a od té doby se nezměnila. Přesto jejich výrobu sklářský mistr Petr Kuchta za rutinu nepovažuje. "Je to takové hezké tvoření a pěkná práce, která se dělala hodně dřív," uvedl. Dnes se s tím už moc často nesetkává. "Poptávka je spíše na jednodušší tvary, jednodušší věci, tyhle zdobené se dělají málo," dodal.

Surový tvar cen se vytváří na huti. "Nafoukne se do dřevěné formy a pak se zdobí, to už je moje práce," uvedl Kuchta, který se na výrobě Thálií podílí přes deset let. Každá cena je podle něj svým způsobem originál. "Nejsme stroje a i když se snažíme, aby si byly co nejpodobnější, nikdy se to neudělá stejně," řekl sklářský mistr. Cen musí podle něj dělat více. Občas se totiž stane, že nějaká praskne při broušení či chlazení. "A občas také něco zkazíme my," dodal. Konečnou podobu cenám dávají brusiči. Jde o velmi náročnou činnost. "Vrchní část vázy odříznou a vytvarují zadní stranu. Potom vytvarují obličej ve stylu benátských masek v pohledové části vázy, což je brusičsky velmi náročný počin," uvedl Turnhöfer.

Podle ředitele je pro sklárnu výroba cen prestižní záležitostí. Takových zakázek má ale více. Vyrábí například ceny pro cyklistický závod Tour de France. Sklárna v Lindavě zaměstnává 55 lidí, její roční obrat je kolem 50 milionů korun. Většina její produkce směřuje do zahraničí, specializuje se na malosériovou výrobu exkluzivních děl z ručně foukaného skla.