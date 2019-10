V Luxoru bylo nalezeno dvacet starověkých sarkofágů

Archeologové v egyptském Luxoru objevili nejméně dvacet starověkých dřevěných sarkofágů. O nálezu informovalo egyptské ministerstvo pro památky na twitteru a uvedlo, že podrobnosti k "největšímu a nejvýznamnějšímu" nálezu za poslední léta sdělí v sobotu na tiskové konferenci.

Hieroglyfy bohatě zdobené a barevné sarkofágy byly objeveny v rozsáhlé archeologické lokalitě na západním břehu Nilu - v thébské nekropoli. Stáří památek není jasné, pohřebiště zařazené na seznamu světového dědictví UNESCO totiž zahrnuje hrobky od Střední a Nové říše až po takzvané Pozdní období, kdy byl Egypt zčásti pod perskou nadvládou (1994 až 332 před naším letopočtem).

Luxor je jednou z nejnavštěvovanějších turistických destinací v Egyptě. Návštěvníci kromě nekropolí, včetně slavného Údolí králů, míří také na parníky, které odtud odplouvají na výlety po Nilu. Egypt se v posledních letech snaží o nových nálezech důkladně informovat, a nalákat tak více návštěvníků; turistický sektor tvrdě zasáhlo povstání a politické nepokoje takzvaného arabského jara v roce 2011.

The Al-Asasif Cachette. Intact and sealed coffins. More details to be announced on Saturday..Keep tuned #luxor #egypt #egyptology #historyofegypt #aasif #cachette #discovery #Archaeology pic.twitter.com/4CRcpfgrvf