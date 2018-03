V muzeu stavitelství začala výstava o touze člověka létat

V Centru stavitelského dědictví v klášteře v Plasích (CSD) začala v pátek nová sedmiměsíční výstava Splněné sny, která mapuje odvěkou touhu člověka létat. Patří do série expozic k výročí 100 let vzniku republiky a je součástí projektu Národního technického muzea Made in Czechoslovakia - aneb průmysl, který dobyl svět. Centrum současně zahajuje už třetí návštěvnickou sezonu.

"Je otevřená v prostorách bývalé mlýnice, kde do loňského roku byla výstava věnovaná vápenným technologiím. Téma letectví je zvoleno možná trochu překvapivě. Ale naše centrum je součást Národního technického muzea a právě letectví, jak bude prezentováno, má vazbu na Plasy," řekl vedoucí centra Pavel Kodera.

Nejstarší známá česká letuška - Eleonora Almerie Thurn-Taxisová - měla bydliště Plasy 1, což byla opatská rezidence v prelatuře kláštera. Výstavu sestavil kurátor technického muzea Michal Plavec. Loni v Plasích připravil expozici o vynálezci, vlastenci a rodákovi Ludvíku Očenáškovi, která byla letos prodloužená, protože má vazbu na zahájenou akci.

Očenášek, průkopník raket a kosmických letů se vztahem k regionu, podle Kodery konstruoval letadlo a pracoval na pokusech s raketovými motory. "Narodil se v Kříších u Břas a vyrůstal v Dražni u Plas. Z Dolní Bělé, kam chodil do školy, vede obnovená turistické naučná stezka, přes Malenice u Dražně - Plasy," uvedl Kodera. Očenášek je zapsán v americké síni slávy jako průkopník kosmických letů.

Nová expozice Splněné sny, která bude v centru otevřená až do 31. října, se zaměřuje na lidové létání, protože velká letadla nebo motory by se do centra nevešly. "Je to spíš ukázka toho, jak se lidé snažili dostat do vzduchu. Jsou tam malé letecké motory pro osobní letadla, další linie je věnovaná letuškám, aeroklubům a leteckému modelářství," uvedl Kodera.

"Z našich sbírek je tady několik velmi významných leteckých motorů československé konstrukce, například od firmy Walter. Máme tu vynikající spolupráci s letištěm Plasy, které bude pořádat doplňkové akce," řekl ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr.

Centrum stavitelského dědictví v plaském klášteře předloni navštívilo přes 17 tisíc lidí, loni o 4000 více. Z toho až 2000 návštěvníků tvoří podle Kodery specialisté v oboru stavebnictví.