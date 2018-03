V Plzni bude Muzeum světového triatlonu, zakládá ho Železný muž

V Plzni vznikne unikátní Muzeum světového triatlonu. Připravuje ho spolu s magistrátem Nadace Železná Opona, která už provozuje Muzeum železné opony v Rozvadově a Atommuzeum v Brdech. Nadace nyní jedná s městem o podmínkách pronájmu volného domu v Pražské ulici 19 u centrálního náměstí. Řekl to Václav Vítovec, zakladatel nadace, několikanásobný Železný muž a trojnásobný účastník Ironmana na Havaji. Inicioval vznik triatlonu v Československu, založení Evropské triatlonové unie (ETU) a se šesti sportovci se podílel na vzniku Světové triatlonové unie (ITU).

"Československo začalo s triatlonem v roce 1980, druhé na světě, dva roky po Američanech," uvedl. Vítovec vymyslel ETU, v níž je dnes 36 zemí. V době jejího založení, v roce 1984, se u nás pořádal už čtvrtý triatlon - Železný muž. "Tehdy jsme už měli první oddíl v Evropě. Další země přitom teprve začínaly," řekl. Vítovcova žena zorganizovala první dětský triatlon na světě v roce 1982. "Poté jsme zorganizovali světový rekord - pět kilometrů plavání, 250 kilometrů na kole a 50 kilometrů běhu. Dostali jsme se Guinessovy knihy rekordů," dodal.

Vítovec vlastní stovky kilogramů dokumentů, fotografií, artefaktů, filmů a videí z historie olympijského sportu u nás i ve světě, které poskytne městu zdarma. "Mnoho z nich nebylo nikdy vystaveno nebo zveřejněno," uvedl. Před deseti lety se na Vítovce obrátila sekretářka ETU. Chtěli, aby jim poskytl archiv ze začátků triatlonu, aby ho vystavili ve Vídni. Pak ho chtěli do Lausanne, kde je sídlo Mezinárodního olympijského výboru. "Já řekl, že musí být v Plzni, kde to všechno v Československu začalo," řekl. První mistrovství bylo v roce 1984 a mezi stovkou závodníků na Boleveckém rybníku vyhrál místní Zdeněk Bartoníček.

Vítovec oslovil magistrát, který nabídl dvanáct prostor. "Suverénně nejlepší je Pražská ulice 19 vedle uzavřené vodárenské věže," řekl. Prostory pro muzeum chce na své náklady vylepšit, aby to bylo také místo setkávání významných sportovců a ke studiu dějin triatlonu. Budova je v dobrém stavebním stavu, rychlé úpravy si vyžádají "jen" statisíce korun. O pronájmu bude rozhodovat město 10. dubna. Vítovcova nadace uhradí realizaci expozice i provoz muzea.

Unikátní archiv má Vítovec rozdělený do sekcí a roků a připravený k vystavení. "Je to od prvopočátků do roku 1992, kdy jsem skončil v ITU, v níž je teď 151 zemí, takže triatlon je dnes jedním z nejrozšířenějších sportů na světě. ITU jsme vymysleli s Američany Karlem Thomasem a Lesem McDonaldem," řekl Vítovec, který byl sedm let ve výkonném výboru ETU. "V prvních sedmi letech jsem se zúčastnil všech jednání na téma triatlon, které byly doma i ve světě," uvedl. Má například jako jediný dokumenty z roku 1989, kdy sedm lidí zakládalo světovou unii ve Vancouveru.