V Třešti se znovu otevřela Betlémská cesta

V Třešti na Jihlavsku se ve čtvrtek otevřely domácnosti, které zájemcům umožňují prohlídky tradičních vyřezávaných betlémů. Lidé je mohou vidět na 16 místech, loni bylo domácností otevřeno 17, řekl předseda Spolku přátel betlémů v Třešti Pavel Brychta. Betlémská cesta bude přístupná až do 2. února, kdy skončí i vánoční výstava betlémů v Schumpeterově domě.

I když stálou expozici betlémů zajišťuje v Třešti turistické informační centrum, na vánoční výstavu dohlížejí členové betlémářského spolku. Oficiálně jich je asi 80, aktivní z nich jsou zhruba tři desítky. "A právě těch aktivních, kteří se do činnosti spolku zapojují, nám pořád ubývá," řekl Brychta.

Nepřibývá podle něj ani domácností, které by byly ochotné betlémy každoročně zpřístupňovat. "Ani já sám na plánku domácností nejsem. Nejsem schopný zajistit, abychom byli vždy doma," řekl Brychta. Zachování tradice Betlémské cesty je tak podle něho především na seniorech.

Betlémská cesta v Třešti dávno není jen pro místní. Do šestitisícového města přijíždějí kvůli betlémům autobusové zájezdy ze vzdálených míst. Betlémskou cestou obvykle projde okolo 2000 lidí. Vánoční výstavu betlémů navštíví v exponovaných dnech i několik stovek lidí.

Před několika lety čelili pořadatelé i náporu organizátorů předváděcích akcí. Zájemce lákali právě na zastávku v Třešti, přivezli denně i čtyři autobusy. "To už jsme ale museli vyřadit, aby do rodin nechodili. Mohou jen do expozice betlémů," řekl Brychta.

Pod názvem Betlémská cesta se novodobé prohlídky betlémů v domácnostech v Třešti organizují od roku 2005. Výroba a vystavování betlémů má ale ve městě mnohem delší tradici. Proto se Betlémská cesta stala v roce 2015 součástí Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.