V Ugandě vznikají odolné bicykly z jim nejdostupnějšího materiálu - bambusu

Noordin Kasoma ve své dílně v Kampale pozorně přeměřuje a řeže bambus, který se brzy promění v rám jízdního kola. V oboru, jemuž vévodí ocel a hliník, se může zdát bambus jako materiál podivnou volbou. Ale Kasoma ujišťuje, že jeho kola jsou pevná, lehká a odolná. A taky se na nich dobře jezdí.

"Bambus je ohebný. Díky tomu dokáže tlumit otřesy, zejména když jedete v terénu. Má lepší absorpční vlastnosti než ocel a hliník," řekl Kasoma agentuře Reuters.

Ve světě cyklistiky jsou bambusové rámy už relativně známé, ale ty od Noordina jsou speciální. Spoje jeho kol jsou vyztuženy materiálem získaným z vnitřní části kůry fíkovníku, jemuž místní říkají mutuba.

Tato kůra napuštěná pryskyřicí se omotá kolem spojů, nechá se uschnout a vybrousí se, dokud se neleskne.

Noordin se rozhodl vyrábět kola z bambusu, protože je tento materiál v Ugandě dostupný, rychle roste a lze ho trvale sklízet. Rámy kol se naučil vyrábět u amerického designéra a výrobce kol Craiga Calfeeho a sledováním postupů na internetu.

"Máme nákresy kol různých typů a velikostí. Vyrábíme horská, městská i cestovní kola a pak také kola silniční a závodní," řekl Noordin. Jeho kola se jmenují Boogali, což je v místním jazyce spojení výrazu pro bambus a bicykl. Stojí od 350 do 450 dolarů (7800 do 10 000 korun). Jsou velmi populární a Noordin plánuje rozšíření výroby. Nyní zaměstnává 20 lidí, v budoucnu jich bude víc.

"Je to levnější, protože kdybyste měli zaplatit karbonové rámy, daň a to všechno, můžete si za to koupit raději dvě tato kola," řekl cyklista Amos Nuwagaba.