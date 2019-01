Ve městech Ústeckého kraje začal svoz vánočních stromků.

Ve většině měst Ústeckého kraje začaly počátkem ledna svozové firmy odvážet vánoční stromky. Lidé by měli odkládat stromky u kontejnerů. Důležité je, aby stromky byly bez ozdob. Některé totiž putují do zoologických zahrad, kde slouží jako potrava pro zvířata. Vyplynulo to z ankety mezi městskými úřady a zpracovateli odpadů.

V Ústí nad Labem odvoz stromků obstarává společnost AVE, a to ve dvou termínech, od 7. do 11. ledna a od 14. do 18. ledna. Termíny odvozů z jednotlivých městských částí občané najdou na webových stránkách AVE. V Teplicích začal svoz stromků už minulý týden.

V některých městech, například v Děčíně, mohou lidé informovat městský úřad o odložených stromcích zasláním fotografie s informací o místě, kde se stromky nacházejí. Mohou k tomu využít e-mail, whatsapp či viber. Pracovníci odpadových firem zde budou stromky odvážet až do konce února. "Stromky sebereme ze všech čtvrtí, měly by být určitě odstrojeny, odvezeme je do našeho areálu, kde je následně budeme štěpkovat. Štěpku potom používáme na podložení cest, případně ji dáváme pod keře jako ochranu před zimou nebo jako výživový substrát, po tlení totiž uvolňuje látky pro rostliny potřebné," řekl vedoucí Střediska městských služeb Děčín Jaroslav Horák. Štěpku lze podle něj použít třeba i pro tvorbu cestiček v parcích.

Ačkoli jsou stromky někdy využity jako potrava pro zvířata, v ústecké zoo je podle mluvčí Věry Vrabcové nepřijímají. "Stromky, které jsou odzdobeny, již dlouhá léta nebereme, protože by tam mohl být například nějaký zapomenutý háček, z bezpečnostních důvodů to proto zvířatům nemůžeme dávat. Měli jsme tady pár stromečků od prodejců, které nebyly prodány, ale nemáme tady tolik zvířat, která by tyto stromky žrala," uvedla Vrabcová. Také zoolog Roman Řehák z děčínské zoo řekl, že odložené vánoční stromky také jako potravu pro zvířata neberou.