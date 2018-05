Veslaři připomněli staré voraře a sv. Jana Nepomuckého

Pětice veslařů včetně olympijského medailisty Václava Chalupy, která se před čtyřmi dny vydala na plavbu po Vltavě z Českých Budějovic, v pondělí v podvečer dorazila do Prahy. Svoji téměř 200 kilometrů dlouhou plavbu chtějí připomenout historii vorařství a zároveň 625. výročí úmrtí Jana Nepomuckého.

Poutní plavba Po stopách vltavských vorařů je jednou akcí letošního desátého ročníku Svatojánských slavností Navalis, které se v metropoli uskuteční 14. a 15. května.

Na závěr své plavby veslaři propluli pod čtvrtým obloukem Karlova mostu, tedy pod místem, odkud byl Jan Nepomucký svržen do Vltavy. Jan či Johánek z Pomuka byl generální vikář pražského arcibiskupa, později uctívaný jako svatý Jan Nepomucký, mučedník katolické církve a jeden z českých zemských patronů, který je mimo jiné považovaný za ochránce "lidí od vody". "A to jak například nás veslařů, ale i plavců - vorařů, lodníků a všech, kteří mají co dočinění s vodou," uvedl jeden z účastníků a organizátor plavby Radek Šťovíček.

Veslaři cestu absolvovali na skifech určených pro plavbu na moři. Lodě jsou proto kratší, ale zároveň o něco pomalejší než závodní veslice. Jsou stavěné do extrémních podmínek, a proto jsou velmi stabilní.

Během plavby veslaři ve složení Radek Šťovíček, Vladimír Milota, Václav Chalupa, Pavel Malínský a Vítězslav Huja překonali celou vltavskou kaskádu, s výjimkou Lipna I a II. Šestý účastník akce Petr Kováč cestu kvůli zdravotním potížím absolvoval na kole.

Bývalý reprezentant ve veslování Chalupa, účastník šesti olympiád, 13 mistrovství světa a trojnásobný vítěz světového poháru, před začátkem zdůraznil, že nejde o žádné závody, ale poutní plavbu. "Když jsem vesloval závodně, najel jsem i třeba 50 kilometrů denně ve třech fázích, to ale bylo něco jiného, tohle bude náročnější," konstatoval.

Putovní plavba byla první akcí letošní vodní svatojánské slavnosti - Navalis. Všichni její aktéři se na této slavnosti účastní historické veslařské regaty na gigových lodích. V barokní době patřila slavnost k nejvelkolepějším oslavám. Sjížděli se na ni poutníci ze všech koutů země, aby uctili památku sv. Jana Nepomuckého, ale také aby vyslechli hudbu provozovanou z hladiny Vltavy a zhlédli velké množství atrakcí.

Na tradici barokních slavností navázaly Svatojánské slavnosti v roce 2009. Od té doby byly každý rok a mají už svůj pevný scénář - slavnostní mši v katedrále sv. Víta, procesí od katedrály přes Karlův most na Křižovnické náměstí a barokní koncert na řece zakončený ohňostrojem. Každý ročník doplňují speciální akce.