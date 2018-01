VIDEO: Vítr udělal z lanovky houpačku. Lyžaři málem vypadli

Dvojice lyžařů, která na přelomu roku využila sedačkovou lanovku v rakouském středisku Silvretta-Montafon, si odvezla domů hodně nevšední zážitek. Orkán "Burglind" totiž v určitém úseku lanovky rozhoupal jejich sedačku tak, že se v jedné chvíli málem ocitli k zemi hlavou dolů. Podle zřizovatele služby ale nebyli v nebezpečí. Následně zveřejněné video s jejich záchranou se stalo hitem internetu.

K celé události došlo začátkem roku na jedné ze zdejších tras lanové dráhy. Ta se v těchto místech sice nachází od roku 1680, ale od té doby se samozřejmě hodně změnila. Před devíti lety pak prošla kompletní rekonstrukcí a za normálních okolností nabízí jejím uživatelům špičkový komfort včetně vyhřívaných sedadel. V inkriminovaný moment ale zmíněná dvojice lyžařů nabízené pohodlí jen stěží ocenila.

Vítr s nimi lomcoval ze strany na stranu, přičemž vlekař zastavil provoz. Ostatní, kteří měli štěstí, že stihli včas vystoupit, pak sledovali drama. Alespoň tak to vypadalo. Mluvčí provozující společnosti Annika Hartmann ale odmítla, že by byli lyžaři přímo ohroženi na zdraví. "Bylo to pro ně jistě nepohodlné, ale k zranění nedošlo, nebezpečí jim nehrozilo, " vysvětlila německým médiím s tím, že byli na sedačkách pevně uchyceni.

Na internetu se po zveřejní záběrů okamžitě strhla bouřlivá diskuze, kdo za tento stav mohl. Nejvíce to slízla obsluha za to, že vůbec lidi na sedačky pustila. Mluvčí ale vysvětlovala chování personálu tím, že šlo o hodně specifický jev a vichr ovlivnil jízdu až v samém závěru u výstupu ze sedaček, ale jinak prý probíhala cesta poklidně. Také se ozvaly hlasy, kdo proboha mohl v takovém počasí lyžovat, že postižení lyžaři neměli rozum, když se vůbec na svah vydali.

Nakonec dopadlo vše dobře. Jeden z přítomných techniků totiž vylezl na sloup a nohou se snažil zbrzdit houpání. Když poté dvojici dostali dolů na pevnou zem, byli oba přijati na horské stanici. Údajně si na nic nestěžovali, dokonce si zážitek pochvalovali.