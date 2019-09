Vinobraní, Svatováclavské trhy v Praze nebo festival u Vltavy

Léto a s ním spojené teplé počasí je sice už za námi, ale druhý zářijový víkend opět zavládnou příjemné teploty, které přejí venkovním festivalům, trhům a koncertům. V moravské vesnici Modrá se uskuteční 23. Modřanské vinobraní. V Praze odstartují Svatováclavské trhy plné historie a jídla. Už po osmé proběhne na březích Vltavy rodinný festival, který propojuje klecanský a roztocký břeh. A v Brně můžete vyrazit na tradiční setkání příznivců Moravy.

Na 23. Modřanské vinobraní vás zve Obec Modrá a místní vinaři. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost a navštivte obec, která se nachází nedaleko Uherského Hradiště. Vedení obce Modrá připravilo na 14. září od 14 hodin vinobraní, při kterém budou oživeny staré vinařské tradice. V centru obce u kapličky bude akce zahájena požehnáním hroznů a vína, po tradičním "zarážání hory" se přes obec vydá krojovaný průvod s ochutnávkami vína a burčáků u místních vinařů a s předáváním "Práva pěstování vína". O hudební doprovod s postará Boršičanka. Od 18 hodin vinobraní pokračuje v Obecním domě tancem pod révou, společenskou zábavou, v níž nebude scházet šlapání hroznů, vystoupení místních pěveckých sborů nebo vyhlášení šampiona vinobraní.

Na Václavském náměstí v centru Prahy odstartují v sobotu 14. září Svatováclavské trhy, které jsou oslavou svátků knížete svatého Václava, patrona českých zemí. Tradiční slavnosti, které vyvrcholí 28. září, budou připomínkou jednoho z nejvýznamnějších českých svátků. Letos nabídnou kromě zábavy i pohled do historie a chybět nebude ani nabídka oblíbených gastronomických specialit, prodejních stánků s moravským vínem, burčákem i dárkovými drobnostmi. O víkendech se návštěvníci mohou těšit na historický a dobový program. Průvod kejklířů, hudebníků a tanečnic v čele s knížetem Václavem projde spodní částí Václavského náměstí. Kníže Václav přivítá všechny návštěvníky a hosty, usedne na svůj knížecí stolec a slavnostně osobně zahájí doprovodný program. Svatováclavské trhy potrvají na Václavském náměstí od 14. do 28. září 2019.

Přívoz z Klecánek do Roztok

Letos se už po osmé na březích Vltavy uskuteční v sobotu rodinný a hudební festival, který propojí klecanský a roztocký břeh. Velkým lákadlem je i přívoz, který návštěvníky pravidelně převáží po celou dobu akce. Každým rokem se akce rozrůstá a těší se velkému zájmu, jak z řad mladých lidí, rodin s dětmi, starousedlíků, tak i "přespolňáků". Raritou pro návštěvníky je i přívoz, který nepřetržitě jezdí po celou dobu programu z Klecánek do Roztok a zpět. Cena jízdenky je 50 korun a počet jízd je neomezený. Děti potěší soutěže a tvořivé dílničky, vědecké vystoupení nebo cirkusová školička. Dospělí si přijdou na své u stánků, které budou nabízet originální jídlo a nápoje. Vstupné do areálu je zdarma. Program začíná ve 13 hodin.

V sobotu se v Brně uskuteční významné tradiční setkání příznivců Moravy. Součástí 14. ročníku akce, kterou pravidelně navštěvuje hojný počet patriotů, bude vedle tradičního průvodu městem také pestrý kulturní program. Akce bude zahájena v 9 hodin setkáním a pietním aktem v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí. Poté se bude konat další program před kostelem až do výstřelu z děla příslušníků skupiny vojenské historie na znamení zahájení průvodu. Tradiční průvod městem zakončí kulturní program na náměstí Svobody. Průvod projde městem po trase od Moravského náměstí se zastávkou u Staré radnice až na náměstí Svobody, kde vystoupí představitelé samospráv a zahrají účinkující soubory. Den za Moravu se také koná při příležitosti 1197 let od první písemné zmínky o Moravanech z podzimu roku 822 a 609 let od zvolení moravského markraběte Jošta římským králem dne 1. října 1410.