Výstava Křehká krása představí místní skláře a šperkaře

Výstava Křehká krása představí českou sklářskou, šperkařskou a bižuterní práci. Návštěvníci si v jabloneckém Eurocentru mohou zakoupit nejen šperky, ale i třeba vánoční ozdoby nebo skleněné nádobí. Kromě toho pořadatelé poprvé vystaví kolekci šperků Miss České republiky. Výstava začne ve čtvrtek 8. srpna a potrvá čtyři dny. O výstavě dnes novináře informoval předseda Svazu výrobců skla a bižuterie Pavel Kopáček.

Hlavní součástí programu je letos představení sklářské práce na Železnobrodsku. "Jejich práce je specifická. Vychází z tradice skla, z ruční práce. Do dnešního dne se většina starých technologií zachovala. Obvykle se jedná o malé výrobce, ale myslím si, že si zaslouží dostat se distribučně někam jinam. Jejich práce je originální, každá perla je jiná," řekl Kopáček.

Skláři na výstavě jsou především regionální. Představí se zhruba 40 firem sklářů a výrobců bižuterie. Nejčastěji se budou prezentovat firmy z Jablonecka, Tanvaldska a Železnobrodska. Podle Kopáčka je největší problém českého trhu distribuce výrobků. "Výstava je pokus o vytlačení východní konkurence. Kvalitativně jsme jí sice dostatečnou konkurencí, ale distribučně to tady ovládají multinacionální řetězce," uvedl. Aby pořadatelé rozšířili povědomí o českých výrobcích bižuterie, spolupracují letos poprvé se soutěží Miss České republiky.

Představení kolekce Miss České republiky by výstavu mělo podle pořadatelů zvýraznit a oživit. Dívky a výherkyně předchozích ročníků Miss vybraly do kolekce vlastní šperky a poprvé je představí právě na jablonecké výstavě. "Spolupráce s Miss slouží nejen k tomu, aby byla ta práce výrobců bižuterie vidět. Ale také je od těch mladých dívek ze soutěže zpětná vazba ohledně toho, co teď frčí a co se vyrábí. Aby byly šperky in a moderní," řekl Robert Novotný za Miss České republiky.

Výstava je určena pro návštěvníky jakéhokoliv věku. Pro děti budou připraveny ukázky sklářské práce a tvůrčí dílny. Aby mohly například rodiny s dětmi absolvovat jen část výstavy, vstupné na výstavu platí po celé čtyři dny. Loňského ročníku se zúčastnilo zhruba 12 000 návštěvníků.