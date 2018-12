Výstaviště v Brně navštívilo přes milion lidí

Na brněnské výstaviště si letos našlo cestu nejvíce lidí za posledních deset let. Podle mluvčího Veletrhů Brno Jiřího Smetany jich bylo více než jeden a čtvrt milionu. Velkou návštěvnost zaznamenaly jak standardní veletržní akce, tak neveletržní události, jakými byly například Olympijský festival, výstava Slovanské epopeje či akce Re:publika ke 100. výročí vzniku Československa, řekl.

Vzhledem k návštěvnosti se očekávají rekordní i tržby. "Měly by se dostat výrazně přes miliardu korun a měly by být vyšší než ve srovnatelném roce 2016. Výrazně přes 100 milionů korun se dostane i zisk," řekl Smetana. Výstaviště těžilo kromě návštěvnosti na neveletržních akcích také z toho, že se země pohybuje na vrcholu ekonomického cyklu a dva veletrhy, tedy strojírenský a Techagro, zabraly veškerou výstavní plochu. Dařilo se i menším výstavním akcím, některé se například v posledních letech rozšířily ze dvou do tří pavilonů.

Příští rok, který je lichý, bývá kvůli skladbě akcí obvykle o něco chudší. "Měl by být standardní a opět plánujeme být v zisku," řekl Smetana. Poměrně velkou změnu čeká strojírenský veletrh. Přibudou nové obory, které se na něm letos objevily okrajově. "Nejvýznamnější bude oběhové hospodářství. Jedná se o velké téma, které zajímá mnohé velké vystavující průmyslové podniky. Posílíme také téma digitálních továren, což je nadstavba průmyslu 4.0 a automatizace," řekl Smetana. Součástí veletrhu bude také platforma pro startupové projekty a investory. Všechny novinky mají za cíl učinit strojírenský veletrh ve slabších lichých letech stejně silný, jako bývá v sudých letech. "Sice se nyní už hovoří o poklesu ekonomiky, ale na zájmu firem o veletrh to zatím není cítit," řekl Smetana.

Relativně nový veletrh Urbis, který se zaměřuje na nové technologie související se smart city, tedy chytrými městy, se podařilo spojit se dvěma významnými evropskými platformami. "Jednou z nich je setkání měst Ruggedised. Jsou to ta, která se snaží být lídry ve využívání technologií pro lepší a úspornější fungování měst. Existuje vedoucí skupina měst a pak jsou tzv. follower cities, tedy města následující. V nich je i Brno," uvedl Smetana. Druhou významnou platformou bude velká dopravní konference, na kterou mají přijet evropské špičky včetně evropských komisařů.

Veletrhy Brno, které patří městu, chtěly také pokračovat v přípravě stavby nového pavilonu. Měl být propojený s pavilonem C, jenž měl tvořit zázemí. "Zatím jsme ji však pozastavili kvůli stanovisku památkářů," řekl Smetana. Ti si totiž přejí prakticky nevyužívaný pavilon C ponechat jako solitér a nechtějí, aby byl propojen s novou stavbou. Kvůli tomu by muselo vzniknout zázemí v novém pavilonu, což by jej prodražilo a zároveň by se zmenšila výstavní plocha.