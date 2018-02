Z bývalé výrobny knedlíků v Chodově by mohla být knihovna

Budova bývalé výrobny knedlíků ve Dvořákově ulici v Chodově by mohla v budoucnu sloužit pro účely městské knihovny. Dům dříve patřil pekárně Pekosa, po jejím krachu v létě vyhořel a v závěru loňského roku ho město za 2,4 milionu korun koupilo. Podle prvních posudků odborníků nebyl objekt požárem zásadně poškozen a je vhodný k přestavbě, informoval v tiskové zprávě mluvčí chodovské radnice Martin Polák.

"Ideální je i poloha objektu. V těsné blízkosti se nachází parčík vhodný pro akce a projekty knihovny," doplnil starosta Chodova Patrik Pizinger (HNHRM). Rekonstrukce výrobny na knihovnu by podle prvních odhadů měla stát asi 30 milionů korun, náklady ale upřesní až projekt, který chce město nechat zpracovat v roce 2019. Samotná rekonstrukce by mohla začít v letech 2020 nebo 2021, v roce 2022 chce město knihovnu uvést do provozu. Záměr přestavby ale ještě musí schválit zastupitelé.

Současné prostory knihovny v historickém domě v centru Chodova už jsou pro její aktivity nedostačující. Město tak uvažuje o jejím stěhování přesto, že rekonstrukce současných prostor by byla asi o deset milionů levnější. Nová knihovna by se mohla stát společenským centrem s řadou aktivit, její konečnou podobu chce město konzultovat s odborníky a inspirovat se i v zahraničí.

Vyhořelá budova je prozatím zabezpečena proti vandalům a nezvaným návštěvníkům. Jejím nákupem chtělo město mimo jiné zamezit tomu, aby v klidné lokalitě nedaleko polikliniky a domova pro seniory vznikla například ubytovna.