Zacházení s kufry na letišti? Pasažérka natočila realitu

Na mezinárodním letišti Lanseria v Jihoafrické republice se cestující pravděpodobně nestačili divit. U výdejny zavazadel se totiž dočkali nadstandardního servisu. Jeden ze zaměstnanců rovnal přijíždějící zavazadla na pásu a nastavoval jedno po druhém tak, aby si ho mohl jeho majitel snadno vyzvednout. Informaci uvedl server express.co.uk.

"Často cestuji, navštěvuji opravdu velká a mezinárodní letiště. Něco takového jsem ale ještě nikde jinde neviděla," vysvětluje Janina Brandová, která celou situaci zaznamenala. Na pořízených záběrech je zaměstnanec Ephraim Sibeko, který obsluhuje pás s přijíždějícími zavazadly. Každý kufr zvedne a otočí tak, aby rukojeť směřovala ven a cestující si ho mohli pohodlně vyzvednout. Současně se snaží zabránit jejich poškození a nálepky na zavazadlech směřuje nahoru, aby dotyčný snadno našel své jméno.

