Začíná festival šachu a her. Czech Open přiláká tisíce hráčů

Na 30. ročník mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open v Pardubicích by mohlo přijet okolo 5000 hráčů. Jsou z 57 zemí světa, co je rekordní počet. Pořadatelé letos zpřísní kontroly, aby hráči nemohli zneužívat elektroniku a zlepšovat kvůli tomu své výsledky, řekl ředitel ČTK festivalu Jan Mazuch. Festival se koná od 11. do 28. července.

"Klesá průměrný věk účastníků, jezdí k nám talentovaná děcka z celého světa. S sebou pak mají víc doprovodných osob. Účast na počet hráčů je podobná jako minulé ročníky, ale počet lidí, kteří v Pardubicích potřebují ubytování, je víc," řekl Mazuch.

Bezpečnostní opatření se budou nejvíc týkat mistrovství Evropy mládeže v šachu, aréna bude nově rozdělená paravanem na dvě části. Hráči nepřijdou s nikým do kontaktu, aby jim trenéři či kdokoliv jiný nemohl přes elektroniku napovídat. Partie přenášené online budou mít zpoždění 15 minut, aby se opět zabránilo nápovědě zvenčí.

"Třetí opatření jsou detektory, které budou vyhledávat elektronická zařízení. U účastníků mistrovství Evropy mládeže budou u vstupu do uzavřené části. U hráčů jiných turnajů budou kontroly namátkové," řekl Mazuch. Elektronika se zmenšuje a zlevňuje, takže je pro každého dostupná, dodal Mazuch.

Nejvýše nasazeným je hráčem šachové části festivalu bude Viktor Láznička, která turnaj dvakrát vyhrál. Dvojkou je Sergej Movsesjan, který má tři vítězství z Pardubic. Trojkou je Jorden van Foreest z Nizozemska.

Podruhé bude chybět skládání Rubikovy kostky, protože se konají jiné soutěže v zahraničí, kde budou i akreditovaní rozhodčí. Česká republika rozhodčího s akreditací nemá. Kromě šachu se ale bude hrát řada dalších her - bridž, dáma, scrabble, sudoku, piškvorky, luštění křížovek a podruhé také mistrovství republiky v hospodském kvízu.

"Je to nový fenomén, v ČR se hraje čtyři roky. Hraje se ve 100 restauracích jednou týdně. U nás už je 1700 družstev, mají deset témat po pěti otázkách. Ti nejlepší se přijedou do Pardubic," řekl zástupce ředitele festivalu Petr Laušman.