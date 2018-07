Zálohované kelímky na kávu. V Olomouci startuje nový projekt

V Olomouci tento týden odstartoval projekt zálohovaných kelímků na kávu, je zřejmě prvním v tuzemsku. Jeho cílem je nahradit plastové jednorázové nerecyklovatelné kelímky, kterých se podle odhadů organizátorů projektu spotřebuje ve městě měsíčně šest až osm tisíc kusů. Kávu s sebou zákazníci dostanou do speciálních vratných obalů, které mohou vrátit i na jiných místech. Do systému s názvem Půjčte si kelímek se zatím zapojily tři kavárny, síť by se měla postupně rozšiřovat, řekl iniciátor projektu Jan Havránek z Café La Fée.

Podle Havránka jde o první systém zálohovaných kelímků na kávu v tuzemsku. "Jsem si jistý, že podobný systém, kde by zároveň mezi sebou kavárny spolupracovaly, v České republice dosud není. Funguje však v Německu. Reakce zákazníků na tuto nabídku jsou pozitivní, když obsluha lidem smysl projektu vysvětlí, 90 procent lidí si vezme kávu s sebou právě do tohoto kelímku," uvedl Havránek.

Systém přirovnává k záloze na lahve, kdy si lidé v jednom obchodě láhev zakoupí a v druhém vrátí. Olomoucké kavárny, které se do projektu zapojily, se snaží vytvořit podobný systém i pro vratné zálohované kelímky na kávu pro celé město. "Jsou vyrobeny z polypropylenu a při správné péči dokážou postupně nahradit až tisíc jednorázových. Navíc jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu a po vyhození mohou opět posloužit jako surovina," doplnil iniciátor projektu.

Systém funguje tak, že si zákazník nechá kávu na cestu s sebou připravit do půjčeného kelímku, za který zaplatí zálohu 50 korun. Ta je mu vyplacena zpět po jeho navrácení. Kelímek je možné poté vrátit klidně i použitý špinavý v kterékoli kavárně zapojené do projektu.

Kelímky zatím nabízejí olomoucké kavárny Café La Fée, Kafé Kodó a Naše Café. Inspiraci a spolupráci našli její zástupci v Německu, kde podobné systémy fungují už několik let, a od zástupců tamního projektu CupForCup získali první kelímky a cenné know-how. Olomoučtí iniciátoři plánují nyní vratným systémem pokrýt celé město. "Jsme otevření pro všechny. Věříme, že se zapojí i ostatní kavárny. Za dva týdny plánujeme je postupně obejít," uzavřel Havránek.

Na českých hudebních festivalech už fungují vratné zálohované kelímky na pivo, které rovněž pomáhají snižovat plastový odpad z jednorázových kelímků.