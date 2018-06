Zámek Benešov nad Ploučnicí představuje Viléma Kinského

Zámek v Benešově nad Ploučnicí na Děčínsku dnes zahájil výstavu Vilém Kinský - diplomat ve službách Albrechta z Valdštejna 1630-1634. Návštěvníkům přiblíží diplomatickou činnost hraběte, řekl mluvčí Národního památkového ústavu Tomáš Pospíšil. Vernisáže se zúčastnili i zástupci rodu Kinských.

Výstava je součástí dlouhodobého projektu Po stopách šlechtických rodů, který se letos věnuje právě diplomacii. "Jeho cílem je výzkum a prezentace odkazu šlechtických rodů zemí Koruny české, jejichž někdejší rezidence Národní památkový ústav spravuje," řekl Pospíšil.

Výstava představuje roli hraběte Viléma Kinského při spiknutí generallisima císařské armády, frýdlantského vévody Albrechta z Valdštejna proti císaři Ferdinandovi II. Štýrskému. "Je to hlavně ukázka těch jeho diplomatických aktivit, kdy od roku 1630 do roku 1634 dělal diplomata a poradce pro Valdštejna, který jednal se saským králem, se švédským králem. A vlastně i prostřednictvím Viléma Kinského byla Valdštejnovi nabídnuta koruna česká," uvedl kastelán zámku Zdeněk Henig s tím, že považuje Viléma Kinského za hvězdu rodu.

Výstava ukazuje mimo jiné erby, podpisy, ale i řadu listin. Unikátní je podle Heniga listina, kterou císař Ferdinand jmenuje Viléma Kinského do hraběcího stavu. "Je zajímavá v tom, že Vilém, ač byl emigrant a protestant, žil v emigraci, tak přesto získal český hraběcí titul, dokonce se mohl vracet do Čech. A to vlastně díky svému švagrovi Albertovi z Valdštejna," řekl kastelán.

Zámek v Benešově dnes navštívil i zástupce rodu Kinských, hrabě Francesco Kinsky dal Borgo s rodinou. Řekl, že v severních Čechách je poprvé. "Jsem tady poprvé v původním místě mých rodů, a věřte mi, že se cítím velice příjemně. Neříkám jako doma, ale velice příjemně. Krajina je tady velice krásná," uvedl.

Výstava je na zámku k vidění do konce října.