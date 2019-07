Zámek Moravec se po letech otevře veřejnosti

Zámek Moravec na Žďársku, který slouží jako depozitář Moravského zemského muzea, se po více než dvaceti letech otevře veřejnosti. Návštěvníci budou moct o víkendu od 2. do 4. srpna s průvodcem nahlédnout do několika historických sálů nebo do knihovny, řekla mluvčí Moravského zemského muzea Barbora Javorová.

"Protože se objevovaly dotazy veřejnosti, jak zámek zevnitř vypadá, rozhodli jsme se ho na jeden víkend v roce zpřístupnit," uvedl generální ředitel muzea Jiří Mitáček. Zámek je ve správě Moravského zemského muzea od roku 1996, v 50. letech minulého století byl zámek kvůli Benešovým dekretům zestátněn a sloužil jako dětská ozdravovna nebo prádelna.

"Prostory zámku ukážeme v jejich surovosti. Z doby, kdy byla na zámku dětská ozdravovna, pochází například i jakési fresky hrajících si pionýrů na stěně středověkého sálu," řekla Javorová. Zachovaly se i malé koupelny a toalety pro děti.

V pátek a v sobotu večer se nádvoří zámku promění v letní kino, promítat se budou filmy Špunti na vodě a Ženy v běhu. Celý víkend završí v neděli v 15.00 koncert skupiny Bobrůvanka.

Zámek stojí na místě tvrze ze 14. století, která byla přestavěna v první polovině 17. století rodem Magnášů. Vedle zámku je i rozsáhlý park, který vznikl po rekonstrukci budovy po požáru v roce 1825. Od té doby má sídlo klasicistní podobu. V parku se nachází sbírka exotických dřevin jako například jedle stříbrná nebo borovice Jeffreyova. Sbírka vznikla díky hraběti Gedenusovi, který byl dendrologem.