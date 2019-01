Živý Zlín doplní další programy. Akce zdůrazní ekologickou tematiku

Projekt Živý Zlín, který nabízí v krajském městě programy ve veřejném prostoru, letos doplní další akce. Ve spolupráci s Unií Kompas se připravuje například rodinná akce zaměřená na prevenci, řekla koordinátorka Živého Zlína Jana Kubáčová. Všechny akce letos zdůrazní ekologickou tématiku.

"Letos se mimo vylepšenou nabídku aktivit zaměříme i na osvětu v oblasti šetrného životního stylu: jak nevytvářet zbytečný odpad, jak se chovat ekologicky, a také podporu pohybových aktivit," uvedla Kubáčová.

Projekt se letos uskuteční šestým rokem, garantem je nadále Městské divadlo Zlín. Živý Zlín spojuje aktivní organizace, spolky i jednotlivce, kteří mají zájem tvořit aktivity pro veřejnost. Akce jsou zaměřené na všechny věkové i zájmové skupiny.

"Aktuálně je do projektu Živý Zlín pořadatelsky zapojeno 17 organizací, komunit nebo jednotlivců. Podmínkou zůstává, že aktivity vnáší život do veřejných míst našeho města - do parků, mezi baťovské domky, na sídliště, do místních částí nebo na náměstí," uvedla koordinátorka.

Loni projekt nabídl 70 akcí, k nejnavštěvovanějším patřilo Pohádkování, na které do parku Komenského přišlo 4500 lidí. Čtyřtisícovou návštěvnost zaznamenalo i Sousedské besedování, Dýňobraní či Velikonoce v parku. Zájem byl i o akci Po Letné s paní Baťovou, Žijeme středověkem, Lampionový průvod, rozloučení se sezonou zlínského divadla či Den architektury.

"Zájem o projekt Živý Zlín neskutečně roste, což nám dělá samozřejmě velkou radost, na druhou stranu je to i důvod, proč se musíme vážně zamýšlet nad jeho budoucností. Naším úkolem je, aby tento koncept, díky, kterému to v parku či na náměstí skutečně žije, byl dlouhodobě udržitelný," uvedl ředitel Městského divadla Zlín Petr Michálek.

Radnice akce vítá. "Čím více je Zlín živý, tím lépe. Radnice nemá chystat jen stavby a opravy, ale poskytovat lidem i zábavu a zajímavé akce. A to se snažíme dělat. Když bude Zlín příjemným místem pro život, nebudou z něj lidé odcházet, ale naopak se do něj stěhovat či případně vracet," uvedl primátorův náměstek Miroslav Adámek (STAN). Město loni dotovalo projekt částkou 1,8 milionu korun.