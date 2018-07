Zmijovec titánský v Liberci přežil umělé opylení

Botanická zahrada v Liberci se těší z dalšího úspěchu. Nepotvrdily se totiž obavy, že jim vzácný zmijovec titánský uhyne v důsledku tvorby semen po umělém opylení. Podle ředitele zahrady Miroslava Studničky je již vidět po ohrnutí hrubého humusu rašení nového listu, což je neklamná známka přežití.

Než ale list spatří i návštěvníci zahrady, potrvá ještě několik týdnů. "List zmijovce bude vidět v září," uvedl Studnička.

Zmijovec titánský (amorphophallus titanum) je rostlina údajně s největším květenstvím světa, které může dosáhnout výšky až tří metrů. Pochází ze západní Sumatry a ve volné přírodě už téměř není. Mnoho exemplářů není ani po botanických zahradách. Liberec měl ještě nedávno pouze jediný, který získal v roce 2001 z Bonnu. Tato áronovitá rostlina kvete vzácně, v Liberci se to povedlo již třikrát, naposledy loni. Tehdy se také zmijovec poprvé podařilo úspěšně opylit, ručně díky pylu, který si nechala botanická zahrada zaslat z Kalifornie.

Zatím všech předchozích osm známých případů ve světě ale skončilo tím, že matečná rostlina zašla vysílením. Studnička se přesto domníval, že rostlina by to měla přežít, je-li v kondici a správně pěstovaná. "K tomuto názoru mne vedla zkušenost z příbuznými rostlinami a podobnými životními formami," dodal. Rašící list podle něj správnost úvahy potvrdil.

Ze zmijovce zahradníci letos v dubnu sklidili 505 bobulí o celkové váze 4,22 kilogramu. Část zaslali donátorům pylu do USA a do více než 20 renomovaných botanických zahrad ve světě, nejdále na Nový Zéland. Zbylá semena byla v liberecké zahradě vyseta, aby nevyschla a neztratila klíčivost. Zahradníci odhadovali, že se ujme zhruba 80 procent semen, úspěšnost nakonec byla ještě vyšší, skoro 97 procent. "Vypěstované mladé rostliny jsou jednak pro nás, kdy plánujeme skupinu do expozice v pavilonu G, jednak pro vyplnění požadavků dalších botanických zahrad, které jsme ještě nesplnili. Tentokrát budeme posílat hlízky, až ztratí list a dostanou se do spánkového stavu," dodal ředitel nejstarší veřejně přístupné botanické zahrady v republice.