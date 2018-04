Zoo Dvůr Králové láká na dvě mladé samice lva berberského

Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku zahájila otevřením areálů afrického a lvího safari hlavní návštěvnickou sezonu. Vstupné do zoo zdražilo a návštěvníci mohou vidět nová zvířata. Řekla to mluvčí zoo Simona Jiřičková. V areálech safari návštěvníci mají možnost projíždět vlastním autem, safaribusem nebo takzvaným safari truckem mezi volně žijícími zvířaty.

Hlavní letošní novinkou v safari jsou dvě mladé samice lva berberského Khalila a Tessy, které jsou sestrami a do dvorské zoo byly převezeny z německé Zoo Newied. Ve výběhu safari jsou se samcem lva berberského Bartem. Lev Napoleon, který je Bartovým bratrem, se s novými lvicemi zatím nesnáší, a do safari proto chodí odděleně. Lvi berberští jsou v přírodě vyhynulým poddruhem. Ve lvím safari jsou ještě k vidění tři samice lva afrického.

"V pěším safari je novinkou nový samec hrocha, kde bude se dvěma samicemi z minulých let. Skupina funguje velmi dobře a doufáme, že se budeme moci těšit na mláďata," řekla Jiřičková. Z letošních přírůstků zmínila i 11 štěňat psů hyenovitých. "V pěším safari návštěvníci uvidí i řadu dalších mláďat, mohla bych je všechny vyjmenovat, ale to by bylo na dlouho," řekla Jiřičková.

V africkém safari o rozloze asi 30 hektarů lidé projíždějí mezi stovkami volně žijících zvířat. Největší stáda z kopytníků tvoří antilopy, zebry a pakoně. Letní sezona v zoo s otevřenými areály safari potrvá do konce září. V klasické části zoo se nacházejí například pavilony slonů, šelem, ptáků, plazů či primátů.

Vstupné do zoo zdražilo, například cena vstupenky pro dospělého vzrostla o 18 procent na 230 korun z loňských 195 korun. Zoo základní ceny vstupného držela na stejné úrovni od roku 2013 přesto, že ceny vstupů a dalších nákladů rostly. Úroveň cen letošní hlavní sezony již v zoo byla v roce 2011, kdy otevřela autosafari. Tehdy dospělý za návštěvu celé zoo zaplatil 290 korun místo předchozích 170 korun. Po následném poklesu návštěvnosti zoo v letech 2012 a 2013 vstupné zlevnila.

Dvorská zoo se specializuje na africká zvířata, úspěšná je v chovu nosorožců, zeber a žiraf. Zoo je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Královéhradeckém kraji. Loni jí návštěvnost mírně klesla na 524 721 návštěvníků, o rok dříve jejími branami prošlo 538 006 lidí.