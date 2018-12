Zoo i bruslení. Jak zkrátit dětem čekání na Ježíška?

Čekání na štědrovečerní večeři, příchod Ježíška a rozbalování dárků mohou rodiče dětem zkrátit výletem do zoologické zahrady. Na Štědrý den má otevřeno například zoo v Praze, Liberci a v Plzni. Další možností je vánoční prohlídka některé z památek nebo bruslení na veřejném kluzišti.

V plzeňské zoo pro děti připravili vánoční naučnou stezku a malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na podívanou, kdy dostanou vánoční dárky šimpanzi. Stejné oživení programu chystají také v zoo Hodonín. Rozbalování dárků čeká i obyvatele zoo v Ústí nad Labem.

Speciální krmení připravují u některých zvířat v ostravské zoo. Ptákům, kteří létají na krmítka v areálu, mohou návštěvníci přinést semínka nebo lojovou kouli. Na komentovaná krmení se mohou těšit i návštěvníci Zoo Brno. Návštěvníci zoo v Plzni, Liberci a Praze mohou přinést zvířatům pamlsky, ideálně ovoce, zeleninu, ořechy nebo piškoty.

Dárkem některých zoologických zahrad návštěvníkům je vstupné. V Olomouci dospělí zaplatí dětské vstupné. V Ústí nad Labem a Liberci je vstupné dobrovolné. Do ostravské zoo se dostanou zdarma děti do 15 let a do zlínské, jihlavské a pražské zoo za symbolickou jednu korunu. Otevírací doba zoologických zahrad je ovšem kratší než v jiných dnech.

V Českém Krumlově také lákají na zábavu se zvířaty. I letos budou slavit na zámku tradiční Medvědí Vánoce. Lidé mohou přinést pamlsky pro medvědici, která žije v hradním příkopě, a na zámeckém nádvoří si zazpívat koledy. Medvědici mohou lidé přinést ovoce, zeleninu, vánočku nebo med.

Zvířátka, květiny či bruslení zdarma

Otevřeno má i liberecké botanická zahrada, kam se na Štědrý den všichni podívají zdarma. V těchto dnech v botanické zahradě bohatě kvetou kamélie. Expozice potěší i milovníky orchidejí, které jsou naaranžované ve čtyřech vitrínách, v jedné je představen rod střevíčníkovec. Otevřeno má i pražská botanická zahrada.

V Chrudimi mohou lidé zajít dopoledne do muzea, kde je výstava vánočních ozdob. Zájemci si tu mohou vytvořit vlastní vánoční ozdoby a přáníčka ve vánoční dílně. Vstupné je zdarma. Na zámku v Mnichově Hradišti mohou návštěvníci obdivovat dřevěný malovaný betlém v životní velikosti od Františka Pešána. Betlémy jsou k vidění i ve vizovické zámecké kapli a na zámku je také výstava vánoček a starých vánočních dekorací.

Na odpolední bruslení zdarma láká liberecká aréna, zde ale nefunguje půjčovna, takže zájemci si musejí přinést vlastní výbavu. Bruslit se bude také na pražské Letné, na Masarykově náměstí v Ostravě nebo na dostihovém závodišti v Pardubicích.

Takhle krásně si loni užívala Vánoce zvířátka v Sydney: