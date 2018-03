Zoo Ostrava letos otevře pěstební skleníky dříve

Pěstební skleníky se letos v ostravské zoologické zahradě otevřou návštěvníkům už o měsíc dříve. Kvůli velkému zájmu o prohlídky bude skleníkový areál s tropickými a subtropickými rostlinami z různých koutů světa zpřístupněn již od 7. dubna, řekla mluvčí zahrady Šárka Nováková.

Skleníkový areál má rozlohu tisíc metrů čtverečních a rostliny v něm vypěstované zahrada využívá při tvorbě a údržbě tropických expozic v areálu zoo. "K vidění je zde rovněž sbírka ovoce a zeleniny i různé druhy bylinek a koření z celého světa," uvedl David Kubala z dendrologického oddělení zoo.

Návštěvníci mohou během prohlídky vidět a v případě zralosti i ochutnávat různé tropické plody či aromatické byliny. Mohou to být například plody nízké odrůdy banánovníku Musa, citrusů jako jsou pomeranč, mandarinka, tahitský lajm, limetka či kumquat nebo kávovníku arabského.

"Z aromatických bylin se v sklenících pěstují dva druhy rostlin původem z oblasti Jižní a střední Ameriky, které mají v gastronomii a zdravé výživě velmi podobné využití. Jde o stévii sladkou neboli sladkou trávu a aztécký cukr. Obě rostliny obsahují látky používané jako náhrada klasického rafinovaného cukru a jsou významným doplňkem zdravé výživy," doplnila Nováková. V kuchyni jsou ideální například ke slazení čaje a dalších nápojů, případně je možné je přidat do moučníků či ovocných salátů. Listy lze používat čerstvé, mražené i sušené.

Do ostravských tropů budou moci návštěvníci nahlédnout od dubna do konce října každý víkend vždy v 11.00 a ve 14.00. Prohlídky jsou zahrnuty v ceně vstupenky do zoo a jsou možné pouze s průvodcem. Sraz zájemců je vždy u vstupu do zoo. Kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem, a to na vrátnici zoo nebo telefonicky na čísle 596 241 269.