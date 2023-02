Perte moderně a ekologicky s unikátním pracím papírkem

Praní prádla je staré téměř jako lidstvo samo a například ve starověkém Egyptě a Římě prali bělicí hlinkou, louhem, močí a vodou. Od té doby proteklo pračkami hodně vody a 24letá Petra Doubková investovala svůj čas, energii i úspory do vývoje ekologického pracího papírku, se kterým vyhrála studentskou soutěž o nejlepší startup. Nyní chce svůj nápad posunout o krok dál a na rozšíření výroby sbírá finanční podporu na crowdfundingovém portálu Hithit.

Petra Doubková má ráda orientační běh. Na několikadenních závodech, kdy se spí v přírodě ve stanech, je to však s praním použitého sportovního prádla problematické. Bylo by to mnohem snadnější, kdyby existoval prací prostředek vhodný pro podobné situace. "Takový, který by se vešel do batohu, byl lehký a skladný, nikdy a nikam by nevytekl, a hlavně - který by fungoval i při praní v ruce," vyjmenovává Petra Doubková.

Jenže před několika lety nic podobného neexistovalo. A tak se do věci pustila sama a začala rozvíjet myšlenku tzv. ekologických pracích papírků. Výrobek - EcoHaus - představila veřejnosti na podzim 2021 ve startupové soutěži, kterou organizovala Technická univerzita v Liberci, a vyhrála. Protože na financování vývoje padly všechny její úspory a vydělané peníze, rozhodla se rozjet výrobu prostřednictvím crowdfundingové kampaně. Na Hithitu tak v loňském roce vybrala téměř půl milionu korun, 700 lidí si předplatilo balíček ještě před vyrobením a předprodalo se tak 1000 balení EcoHaus.

Lehký, koncentrovaný a 100% rozpustitelný. Papírek obsahuje šest složek potřebných k praní a funkční vlastnosti výrobku jsou pozoruhodné: v pračce se do 5 vteřin rozpustí na ultra koncentrovaný gel a nezůstanou po něm žádné stopy, jen vyprané prádlo s lehkou vůní čistoty. Jeden papírek vystačí na jednu pračku a rozpustí se i při nízkých teplotách.

"Dokonce je výborným pomocníkem na ruční praní, takže na dovolené nebudete muset hledat čistírnu a čekat na vyprané prádlo několik hodin. Díky pracím papírkům máte hotovo za 5 minut v umyvadle a svůj ušetřený čas můžete strávit s rodinou na obědě," dodává Petra Doubková.

Prostřednictvím aktuální kampaně chce bývalá studentka Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci vybrat peníze na rozvoj výroby nových vůní, jako je Božská levandule, Kouzlo bavlny, Přímořský vánek, a také na neparfémovanou verzi. Crowdfundingová kampaň trvá do začátku března a mezi odměnami jsou samozřejmě i ekologické prací papírky za zvýhodněnou cenu.