Pět věcí, které vám usnadní cestování na vlastní pěst

Období letních dovolených se blíží, a přiznejme si, že většina z nás už se asi vidí na pláži pod palmami, při objevování nového města nebo na vrcholcích hor pokrytých zbytkem sněhu. Nabídka cestovek vás už nebaví a chcete se vydat za dobrodružstvím na vlastní pěst? Usnadněte si přípravy na dovolenou a její průběh s několika cestovatelskými tipy, které používají i ti nejostřílenější cestovatelé.

Udělejte si plán

Možná vám přijde, že to není nutné zmiňovat, ale divili byste se, kolik lidí jezdí na své výlety a dovolené na blind. Vyrazit na spontánní výlet má samozřejmě také své kouzlo, pokud ovšem vaše kroky směřují do známé turistické destinace, je lepší si pobyt naplánovat aspoň přibližně. Přeci byste se nechtěli připravit o návštěvu zajímavých míst jenom proto, že by bylo zrovna plno. Vstup na některé památky je totiž často omezen počtem lidí na určitou hodinu a obvykle je třeba vstupenky rezervovat klidně i několik týdnů až měsíců dopředu.

Nepodceňujte, ale hlavně nepřeceňujte vhodnou výbavu

Pokud víte, kam jedete, je dobré zamyslet se nad tím, jestli jste vhodně vybaveni. Obzvlášť pokud cestujete za exotikou nebo do přírody, nepodceňujte v první řadě obsah vašeho zavazadla. Velmi často turisté neodhadnou své síly a vybavení při cestách do hor. Nezapomínejte, že Alpy nejsou Sněžka, a kráčet nahoru v teniskách opravdu není ideální, v některých případech to může být dokonce nebezpečné. Než vyjedete, zkuste si na internetu přečíst zkušenosti jiných cestovatelů s vaší destinací. Určitě se dozvíte pár rad, které oceníte.

Neberte si peněženku

Krádeží na cestách neubývá, ba naopak. Proto je dobré nebrat si celou peněženku se všemi doklady a kartou. Každý zkušený cestovatel vám řekne, že má i své speciální cestovní konto, kam si před každým dobrodružstvím převede určitý obnos přímo na dovolenou. Má to hned několik výhod. Za prvé, nepřekročíte svůj budget, který na dovolené chcete utratit. A za druhé, nemusíte se bát, že když vám někdo ukradne kartu, přijdete o všechny úspory. Do peněženky si připravte drobné, kterými budete moci v dané zemi zaplatit. Stánky s pitím, trafiky, veřejné toalety nebo vstupné na památky - na takových místech často karty neberou, určitě tedy mějte něco v záloze.

Svobodné cestování s vlastním autem

Nechcete se podřizovat termínům letů a jízdních řádů, chcete mít vlastní svobodu a jet kdykoliv kamkoliv? Tak právě pro vás je cestování vlastním autem tím nejlepším řešením. Nemusíte se omezovat pouze na cestování po Česku, ale také na cestování do zahraničí. Velká evropská města jsou dostupná v rámci několika hodin, a pokud se na sedadle řidiče vystřídáte, je to ideální.

Jestli vlastní auto zatím nemáte, nezoufejte. Ani to vás totiž nemusí zastavit na výpravě za objevováním. Jednou z nejrychlejších možností, jak se dostat k novému vozu, je operativní leasing. Nejenže vám odpadnou veškeré starosti se servisem a opravou automobilu, pod kontrolou budete mít i své náklady spojené s jízdou. "Moderní způsob financování vozu prostřednictvím operativního leasingu je v dnešní době snadno dostupný. Ideální řešení pro single lidi nebo rodiny s dětmi, které nedisponují větším množstvím naspořených peněz. Neplatíte nic dopředu a splácíte jen předem dohodnuté fixní měsíční splátky. Samozřejmostí je, že máte v ceně servis auta, pojištění, asistenci, STK či dálniční známku. V případě jakéhokoli problému, dostanete k dispozici náhradní vozidlo, které budete mít k dispozici, dokud vaše původní nebude znovu v pořádku," vysvětluje Monika Vocílková ze společnosti Arval, specialisty na operativní leasing. Nové auto bude vaším parťákem nejenom na dovolenou, ale postará se o vás na několik let.

Aplikace, bez kterých se neobejdete

V dnešní době, kdy jsme zvyklí na řešení všech problémů on-line, nezapomínejte ani na chytré aplikace, které vám vaši cestu dokážou značně zpříjemnit. Mít vše na jednom místě je výhodné, navíc smartphone nezabere tolik místa jako například mapy. Nezapomeňte ale naplno nabít svou přenosnou powerbanku. Není nic horšího než vybitý telefon, ve kterém máte úplně všechno. A bez kterých aplikací se neobejdete? Nejsnadnější a ve většině případů také nejlevnější ubytování naleznete na AirBnb nebo Bookingu, pro ty dobrodružnější povahy je tu Couchsurfing, díky kterému poznáte místní kulturu nejlépe - tím, že jednoduše přespíte na gauči u jednoho z místních hostitelů, kteří v této aplikaci svůj byt ke sdílení nabízejí. "Díky Couchsurfingu mám celý svět na dosah. Smála jsem se i plakala s lidmi, které jsem znala sotva jeden den. Seznámila jsem se s báječnými lidmi, otevřela jim dveře a sama je měla jinde otevřené. Od té doby každému vykládám, jak je báječné být členem," popisuje cestovatelka z Brna. K hledání památek, zajímavých podniků a míst použijte Foursquare nebo TripAdvisor.