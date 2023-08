250 tisíc dolarů pro Ukrajinu jako oslava 25. výročí Wargaming!

Od svého založení v roce 1998 vydala společnost více než 20 titulů na všech hlavních herních platformách, které přinášejí pohlcující online hobby milionům hráčů po celém světě. Na podporu tohoto významného milníku plánuje společnost Wargaming řadu zajímavých herních aktivit, akcí a exkluzivních nabídek na platformě Steam.

Od 2. do 8. srpna mohou hráči na Steamu využívat časově omezené akce: bezplatné výroční DLC z vlajkových titulů Wargamingu; speciální výroční multiproduktový balíček "WG25: 4 v 1", který se skládá z výkonných vozidel, několika dnů prémiového účtu, prvků pro přizpůsobení a je k dispozici s obrovskou 90% slevou. Speciální 70% sleva bude nabídnuta na výroční multiproduktový balíček World of Tanks/World of Warships.

Více detailů najdete zde.

Kromě nabídky služby Steam připravila společnost Wargaming řadu dalších herních aktivit. Hráči World of Tanks na PC se mohou zúčastnit tematické akce k 25. výročí a získat kredity, různé typy bojových poměrů, obtisky, emblémy, den prémiového účtu a další. Kapitáni World of Warships budou moci po splnění řady speciálních misí získat dodatečné ekonomické bonusy, signální vlajky a další dárky. World of Tanks Blitz nabízí speciální úkol "Wargaming slaví 25 let!", jehož jednou z odměn je legendární avatar k výročí. World of Warplanes představuje řetězec bitevních misí, které přinesou skvělé odměny a jedinečný emblém.

"V roce 1998 jsem si jen stěží dokázal představit, že se z malé skupiny přátel, které spojovala láska k tvorbě videoher, stane skutečně úspěšná globální společnost," řekl Victor Kislyi, generální ředitel společnosti Wargaming. "Dnes oslavujeme nejen naše úspěchy, ale také společnou cestu s herním průmyslem, našimi talentovanými zaměstnanci a nadšenými hráči. Těšíme se na další kapitolu, kdy budeme pokračovat ve vytváření nezapomenutelných zážitků pro hráče po celém světě. Všechno nejlepší, Wargaming!"

U příležitosti 25. výročí pokračuje společnost Wargaming ve své trvalé podpoře ukrajinského lidu a prostřednictvím United24, oficiální platformy pro sběr finančních prostředků na Ukrajině, věnuje 250 000 dolarů. Peníze budou použity na nákup zdravotnického vybavení na pomoc lidem postiženým válkou na Ukrajině.