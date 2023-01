2K oznámilo nový díl série WWE.

Sportovní hry mají své kouzlo, virtuálním hokejem počínaje, wrestlingem v síťované aréně konče. Je to právě wrestling, který má po světě miliony fanoušků. Pod sebou ho má společnost 2K, která nyní oznámila nový díl série WWE.

Série WWE vychází v pravidelných ročních intervalech od roku 2013, kdy si hry s wrestlingovou tematikou vzalo pod křídla studio 2K, které se podílelo například i na původem české sérii Mafia.

Před časem vývojáři odhalili další díl s názvem WWE 2K23. To bude už tradičně obsahovat zástupy zápasníků, kteří budou čekat na to, aby se vrhli do nelítostného souboje. Letošní díl bude na obalu krabicové verze mít legendárního zápasníka Johna Cenu, který se objeví i ve hře a jehož kariéru bude celý titul mapovat.

Nezapomíná se ale ani na novinky v podobě módu WarGames, který nabídne souboje tři na tři a čtyři na čtyři. Hra vyjde už 17. března pro PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X/S. Pokud si pořídíte dražší verzi, hrát můžete už o tři dny dříve, 14. března.