Acer Nitro 5 – RTX 2060 a šest jader za super cenu

Výhodná koupě. Dvě slovíčka, po kterých se ohlíží prakticky každý zákazník. Herní notebook Acer Nitro 5 právě toto tvrzení velmi dobře definuje. Na pohled elegantní stroj se skvělým balancem interních komponent nabízí hodně zábavy za velmi rozumnou cenu. V hlavní roli zde nalezneme Intel Core i7 se šesti jádry a RTX 2060. Tuto konfiguraci jsme na pár dní měli možnost otestovat a předem můžeme prozradit, že Acer Nitro 5 udělal velmi dobrý dojem.

Elegantní herní vzhled

Ještě, než Acer Nitro 5 otevřete, všimnete si precizního provedení s vévodící černou barvou a rudými doplňky. Nejvýraznější červená lišta se nachází na zadní straně kolem průduchů větrání. Právě ona nejvíce poukazuje na herní rodokmen notebooku. Podobně k němu nabádají i zkosené hrany. Celkově ovšem notebook nekřičí svým původem, což rozhodně není na škodu. Vzhledem ke kompaktním rozměrům tohoto 15palcového stroje a nízké váze lehce přes dva kilogramy se totiž skvěle hodí na přenášení. Při pracovní schůzce, nebo ve škole, totiž svým vzhledem nevyruší, přesto zaujme.

Celkové provedení exteriéru je takřka perfektní. Acer se skvěle popral s tuhostí konstrukce. Žádné prohýbání v oblasti klávesnice nehrozí, stejně tak u displeje. Ten lemují tenké rámečky, jak je tomu u moderních strojů zvykem. Klávesnice se táhne takřka po celé šířce a místem se zkrátka neplýtvá.

Velké plus si Acer odnáší i za rozmístění konektorů. Na pravé straně, kam většina lidí umisťuje myš, nalezneme pouze 2 USB, včetně jednoho USB-C, a HDMI. Levá strana pak skrývá další dvě rychlá USB, sluchátkový konektor a Ethernet port. Napájecí port jsme nevynechali, nachází se totiž na zadní straně, a tak by to mělo být u všech herních notebooků. Toto umístění je nejen chytré, ale i velmi praktické. Napájecí kabel vás totiž po zapojení nikde neotravuje. Za tohle palec nahoru.

Nezalekne se ani náročnějších her

Acer vybavil model Nitro 5 procesorem Intel Core i7-10850K. Jedná se o šestijádrový procesor desáté generace s taktem až 5 Ghz. Na hraní tedy výrobce zvolil velmi vhodně, jelikož většina titulů využije právě zmíněný počet jader na co nejvyšší frekvenci. Cinebench ve vícejádrovém testu ukázal hodnotu téměř třech tisíc bodů a takt na všech jádrech šplhal až na 4,8 Ghz. Takovým hodnotám dopomohla i utilita přímo od Aceru s názvem CoolBoost.

Skvělým výsledkům ve hrách dopomáhá i RTX 2060. Ve výsledku si nejnovější tituly zahrajete na vysoké detaily při vyšších snímkových frekvencích. Závodní Forza Horizon 4 běží na ultra detaily v průměru na více jak 70 snímků za vteřinu.

Čerstvý Remake Mafie se na vysoké detaily držel okolo 80 FPS, podobně i Shadow of the Tomb Raider a například Death Stranding dokonce při 100 snímcích za sekundu.

Ty samozřejmě oceníte i díky displeji s obnovovací frekvencí 144 hertzů. Kombinace Full HD rozlišení a vysoké obnovovací frekvence je opět trefou do černého. Esport tituly notebook s přehledem rozjede na 144 FPS a hromada výkonu zůstane v záloze na roky dopředu.

Hraní ve Full HD a vysokých FPS zkrátka Acer Nitro 5 rozhodně nedělá problém. RTX 2060 a Intel Core i7-10850K se nezaleknou ani těch největších her a v klidu si tak zahrajete i ty nejnovější pecky. Šestijádro přitom dává volnost i produktivitě. Renderování videa, úprava fotek a práce v náročných programech nepředstavuje překážku. Interní specifikace pak završuje 16 GB RAM a terabajt rychlého NVMe SSD. Na to už se vejde i několik instalací Call of Duty. Obří instalačky her se navíc stáhnou rychle díky integrované WiFi 6 s podporou 2,4 i 5Ghz pásma. Například hraní kompetitivních stříleček typu Valorant a CS:GO na bezdrátové síti nepředstavovalo problém. Odezva i rychlost připojení byly konzistentní.

Detaily odlišují

Pokud se chystáte u oblíbené hry strávit několik hodin v kuse, jistě oceníte pohodlnou klávesnici. Těžko hledat u Aceru kritiku. Na rozložení se dá zvyknout v řádu minut. Popisky jsou skvěle čitelné a RGB podsvícení v této kategorii je třešničkou na dortu. Acer navíc používá "pudinkové" provedení kláves. Mléčná barva bočních hran kláves je průsvitná a donutí vás podsvícení zapnout i přes den. Efekt je za světla krásný a v noci praktický. Podsvícení je navíc ovládáno v programu Nitrosense. Tam najdete i chlazení, teploty a zvukové profily. Vše na jednom místě.

Pod klávesnicí v elegantním rudém rámečku nalezneme touchpad. Jeho přítomnost není jen do počtu a kvalitou se řadí mezi ty lepší. Ostřílení hráči ale jistě sáhnou spíše po myši. Sluchátka ovšem odložit můžete. Vestavěné reproduktory hrají překvapivě dobře a několik přednastavených profilů v aplikaci Nitrosense je pozdvihuje ještě o úroveň výše.

Skvělý poměr ceny a výkonu

Námi testovaný model Acer Nitro 5 má hodnotu 35 tisíc Kč na CZC.cz. Za tuto cenu nabídne špičkový procesor Intel Core i7 se šesti jádry a vysokými frekvencemi. Grafika RTX 2060 dokáže v kombinaci s procesorem vykouzlit přes 100 FPS ve většině her na vysoké detaily. Výrobce navíc vše zabalil do velmi sympatického těla a prakticky nikde nechyboval. Přehřívání nehrozí díky dobře fungujícímu chlazení, klávesnice je nadprůměrná a celkově notebook lze doporučit. Za tuto cenovku totiž nemá moc konkurence a přitom přihazuje jednu pozitivní vlastnost za druhou. Acer Nitro 5 je skvělá volba pro všechny hráče, kteří chtějí za svoje peníze maximum. Tady ho totiž dostanou.