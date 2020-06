Akce EA Play odhalila řadu připravovaných her

Herní studio Electronic Arts si připravilo prezentaci připravovaných her. Na pořadu dne byly sportovní tituly, ale i nová Star Wars hra.

Jelikož jsou herní konference letos tabu, přicházejí online akce, ve kterých nás herní studia zásobují novinkami. Nyní bylo na řadě EA. Začalo se s battle royale akcí Apex: Legends. Oblíbená střílečka z pohledu první osoby dorazí i na Steam. Na podzim se dočkáme i verze pro přenosnou herní konzoli Nintendo Switch a možnosti hrát napříč platformami. Vlastníci Playstation 4, Xboxu One, Nintenda Switch a PC budou tím pádem moci hrát spolu. Zároveň se do hry dostane několik novinek a nová sezóna, a to již příští týden.

The Sims 4 přichází také na Steam s několika dalšími hrami, například s Titanfall 2 a Battlefield sérií. Remasteru, tedy především vylepšení vzhledu, se dočká Command & Conquer.

Samozřejmě EA ukázalo i nové hry. Rocket Arena představuje zástupce stříleček, ve kterých budou nepřekvapivě hrát hlavní roli rakety. Ve hře se objeví několik hratelných hrdinů s různými vlastnostmi.

Velká očekávání se točí okolo nové Star Wars hry. Star Wars: Squadrons nabídne především vesmírné souboje. Základem hry je režim pro jednoho hráče. Vyberete si stranu, za kterou chcete hrát a postupně se sami naučíte ovládat váš vesmírný koráb. Později můžete vstoupit do online soubojů, vylepšovat si svoji loď a učit se pokročilé ovládání. Ve Squadrons půjde vesmírnou stíhačku ovládat na velmi pokročilé úrovni. Nejedná se tedy o arkádové souboje.

Na závěr EA odhalilo práce na novém díle Skate. Bohužel se studio nepodělilo o žádné herní záběry. Tvorba této hry totiž teprve započala.