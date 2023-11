Aktivujte si zdarma akční adventuru Deliver Us Mars + češtinu

Aktivujte si zdarma akční adventuru Deliver Us Mars. Po úspěšné aktivaci vám hra zůstane už napořád. Skvělou zprávou pak je, že je k dispozici fanouškovská česká lokalizace.

Je tu další čtvrtek a s ním přichází hra zdarma. Tentokrát si všichni PC hráči mohou aktivovat Deliver Us Mars - teprve rok starou sci-fi hru, která nás v roli astronautky vezme na Mars. Hra je dostupná do 30. listopadu na Epic Games Store, kde jako jedna z mála obsahuje také achievementy. A máme i druhou skvělou zprávu, k mání je fanouškovská česká lokalizace, kterou stáhnete zdarma na PřekladyHer.

Deliver Us Mars vyšlo v plné verze 2. února letošního roku a v recenzích si odneslo slabších 6.7 / 10. O hru se postaralo studio KeokeN Interactive, které se pár let předtím postaralo o Deliver Us Moon, to však dopadlo podstatně lépe, v recenzích je v průměru ohodnocen na 7.3 / 10.

Deliver Us Mars je atmosférická sci-fi adventura, ve které se vydáte na napínavou misi s vysokými sázkami, jejímž cílem je zachránit lodě kolonie ARK ukradené záhadnou organizací Outward.