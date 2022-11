Aktualizace vzhledu Zaklínače 3 vyjde v prosinci

Zaklínač 3 vyšel před několika lety a ještě tentýž rok se stal hrou roku. Dostal hned dva dodatky, které v mnohém předčily základní hru. Je to ale právě třetí díl, který je nejlepším z trilogie. Protože na předělávce prvního dílu už se usilovně pracuje, s příchodem nové generace konzolí dává smysl vylepšit i ten třetí.

S příchodem nové generace konzolí se spousta vývojářů dala na vylepšování svých starých či nových her. Zvýšení snímkové frekvence, rychlejší načítání či rovnou nové textury a grafika, to nebylo nic zvláštního. Na stejnou vlnu se snaží naskočit i CD Projekt RED se svým třetím Zaklínačem.

The next-gen update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming on December 14th, free for everyone who already owns the game.



For more details and gameplay reveal, tune in to REDstreams next week on https://t.co/IpFERTohi9.